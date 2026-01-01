Implementează BentoPDF prin instalare cu un singur click.
Set de instrumente PDF pentru îmbinarea, împărțirea, conversia și securizarea fișierelor PDF, bazat pe browser, care pune confidențialitatea pe primul loc, fără a încărca fișiere nicăieri.
Alege un plan VPS pentru BentoPDF
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu BentoPDF
BentoPDF este un set de instrumente PDF orientat spre confidențialitate care procesează documentele în întregime în browserul utilizatorului — fișierele nu părăsesc niciodată mașina clientului și nu ating un server extern. Acesta înlocuiește multiple servicii PDF online cu o singură interfață auto-găzduită care acoperă îmbinarea, divizarea, rearanjarea paginilor, rotirea, conversia imaginilor, OCR, compresia, protecția cu parolă, filigranele, anteturile și subsolurile, și editarea metadatelor.
Pentru echipele și organizațiile care gestionează documente sensibile — contracte, situații financiare, documente legale — auto-găzduirea BentoPDF elimină riscul de confidențialitate al încărcării fișierelor confidențiale către servicii PDF comerciale care pot reține copii sau înregistra utilizarea. Deoarece toată procesarea are loc pe partea clientului, VPS-ul servește doar interfața web, menținând cerințele de resurse ale serverului minime, asigurând în același timp că documentele rămân complet private.
Funcționalități cheie ale BentoPDF
Procesare pe partea clientului
Toate operațiunile de manipulare a fișierelor PDF au loc în browserul utilizatorului — documentele nu sunt niciodată încărcate pe server, astfel încât nici măcar mașina gazdă nu vede conținutul fișierelor.
Îmbină, divizează și rearanjează
Combină mai multe PDF-uri, împarte-le în pagini sau secțiuni individuale și aranjează paginile prin drag-and-drop în ordinea exactă de care ai nevoie în câteva secunde.
OCR Integrat
Convertește PDF-uri scanate bazate pe imagini în documente text complet căutabile, selectabile, fără a trimite fișiere către un serviciu de recunoaștere terț.
Securitatea documentelor
Adaugă protecție prin parolă, criptare și filigrane fișierelor PDF sensibile înainte de distribuire, sau elimină restricțiile de pe fișierele PDF pe care le deții pentru a recăpăta accesul la editare.
Conversie format
Convertește imagini în PDF, exportă pagini ca imagini și transformă Markdown cu diagrame Mermaid în PDF-uri formatate — toate din aceeași interfață.
De ce să rulezi BentoPDF pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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