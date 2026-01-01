BentoPDF este un set de instrumente PDF orientat spre confidențialitate care procesează documentele în întregime în browserul utilizatorului — fișierele nu părăsesc niciodată mașina clientului și nu ating un server extern. Acesta înlocuiește multiple servicii PDF online cu o singură interfață auto-găzduită care acoperă îmbinarea, divizarea, rearanjarea paginilor, rotirea, conversia imaginilor, OCR, compresia, protecția cu parolă, filigranele, anteturile și subsolurile, și editarea metadatelor.

Pentru echipele și organizațiile care gestionează documente sensibile — contracte, situații financiare, documente legale — auto-găzduirea BentoPDF elimină riscul de confidențialitate al încărcării fișierelor confidențiale către servicii PDF comerciale care pot reține copii sau înregistra utilizarea. Deoarece toată procesarea are loc pe partea clientului, VPS-ul servește doar interfața web, menținând cerințele de resurse ale serverului minime, asigurând în același timp că documentele rămân complet private.