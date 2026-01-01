Implementează PdfDing cu instalare cu un singur click.
Manager PDF auto-găzduit cu vizualizare bazată pe browser, adnotare și sincronizarea poziției de citire pe mai multe dispozitive.
Alege un plan VPS pentru PdfDing
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PdfDing
PdfDing este un manager și vizualizator PDF autogăzduit care îți reține poziția de lectură pe toate dispozitivele, astfel încât poți începe să citești pe un desktop și să continui pe un telefon fără să-ți pierzi locul. Fișierele sunt organizate în spații de lucru și colecții cu etichetare pe mai multe niveluri, marcare cu stea și arhivare. Vizualizatorul bazat pe browser îți permite să adnotezi, să evidențiezi, să adaugi text, să desenezi și să semnezi documente — toate adnotările fiind stocate pe server și sincronizate pe fiecare dispozitiv.
Autogăzduirea PdfDing pe propriul tău VPS îți menține biblioteca de documente privată: fără fișiere încărcate într-un serviciu cloud, fără analize de utilizare și cu control complet asupra cine poate accesa instanța ta. Autentificarea unică OIDC opțională, autentificarea cu doi factori și controalele de acces per-link o fac practică atât pentru uz personal, cât și pentru echipe mici.
Funcționalități cheie ale PdfDing
Sincronizare între dispozitive
Poziția de lectură, adnotările și semnăturile digitale se sincronizează pe toate dispozitivele, astfel încât să nu-ți pierzi niciodată locul atunci când schimbi între desktop și mobil.
Adnotare și editare
Adaugă text, evidențieri, desene și comentarii direct în browser — nu este necesar niciun instrument terț — cu adnotări stocate pe server.
Colecții și etichetare
Organizează fișierele PDF în spații de lucru și colecții, folosind etichete pe mai multe niveluri, marcarea cu stea și arhivarea, pentru o bibliotecă personală sau de echipă structurată.
Semnături digitale
Semnează documente în browser și ai semnăturile sincronizate și păstrate pe toate dispozitivele tale, fără a instala niciun software desktop.
SSO și autentificare în doi factori
Integrează-te cu orice furnizor OIDC pentru autentificare unică și securizează conturile cu TOTP sau autentificare cu doi factori prin cheie hardware WebAuthn.
Linkuri partajabile
Generează linkuri de partajare cu control al accesului și coduri QR pentru fișiere PDF individuale, facilitând partajarea documentelor fără a acorda acces complet la cont.
De ce să rulezi PdfDing pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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