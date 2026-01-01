Reducere de până la 69% pentru PdfDing

Implementează PdfDing cu instalare cu un singur click.

Manager PDF auto-găzduit cu vizualizare bazată pe browser, adnotare și sincronizarea poziției de citire pe mai multe dispozitive.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează PdfDing cu instalare cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru PdfDing

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu PdfDing

PdfDing este un manager și vizualizator PDF autogăzduit care îți reține poziția de lectură pe toate dispozitivele, astfel încât poți începe să citești pe un desktop și să continui pe un telefon fără să-ți pierzi locul. Fișierele sunt organizate în spații de lucru și colecții cu etichetare pe mai multe niveluri, marcare cu stea și arhivare. Vizualizatorul bazat pe browser îți permite să adnotezi, să evidențiezi, să adaugi text, să desenezi și să semnezi documente — toate adnotările fiind stocate pe server și sincronizate pe fiecare dispozitiv.

Autogăzduirea PdfDing pe propriul tău VPS îți menține biblioteca de documente privată: fără fișiere încărcate într-un serviciu cloud, fără analize de utilizare și cu control complet asupra cine poate accesa instanța ta. Autentificarea unică OIDC opțională, autentificarea cu doi factori și controalele de acces per-link o fac practică atât pentru uz personal, cât și pentru echipe mici.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale PdfDing

Sincronizare între dispozitive

Poziția de lectură, adnotările și semnăturile digitale se sincronizează pe toate dispozitivele, astfel încât să nu-ți pierzi niciodată locul atunci când schimbi între desktop și mobil.

Adnotare și editare

Adaugă text, evidențieri, desene și comentarii direct în browser — nu este necesar niciun instrument terț — cu adnotări stocate pe server.

Colecții și etichetare

Organizează fișierele PDF în spații de lucru și colecții, folosind etichete pe mai multe niveluri, marcarea cu stea și arhivarea, pentru o bibliotecă personală sau de echipă structurată.

Semnături digitale

Semnează documente în browser și ai semnăturile sincronizate și păstrate pe toate dispozitivele tale, fără a instala niciun software desktop.

SSO și autentificare în doi factori

Integrează-te cu orice furnizor OIDC pentru autentificare unică și securizează conturile cu TOTP sau autentificare cu doi factori prin cheie hardware WebAuthn.

Linkuri partajabile

Generează linkuri de partajare cu control al accesului și coduri QR pentru fișiere PDF individuale, facilitând partajarea documentelor fără a acorda acces complet la cont.

De ce să rulezi PdfDing pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

Noel
Noel

În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

Herriman
Herriman

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

Începe acum

Explorează mai multe aplicații de implementat

AFFiNE

AFFiNE

Spațiu de lucru all-in-one care combină documente, tablouri albe și baze de date cu AI

Implementează
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy este un spațiu de lucru open-source, bazat pe AI și o alternativă la Notion.

Implementează
BeaverHabits

BeaverHabits

Tracker de obiceiuri minimalist, auto-găzduit, axat pe înregistrări zilnice și serii

Implementează
Vezi toate aplicațiile

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.