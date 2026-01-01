PdfDing este un manager și vizualizator PDF autogăzduit care îți reține poziția de lectură pe toate dispozitivele, astfel încât poți începe să citești pe un desktop și să continui pe un telefon fără să-ți pierzi locul. Fișierele sunt organizate în spații de lucru și colecții cu etichetare pe mai multe niveluri, marcare cu stea și arhivare. Vizualizatorul bazat pe browser îți permite să adnotezi, să evidențiezi, să adaugi text, să desenezi și să semnezi documente — toate adnotările fiind stocate pe server și sincronizate pe fiecare dispozitiv.

Autogăzduirea PdfDing pe propriul tău VPS îți menține biblioteca de documente privată: fără fișiere încărcate într-un serviciu cloud, fără analize de utilizare și cu control complet asupra cine poate accesa instanța ta. Autentificarea unică OIDC opțională, autentificarea cu doi factori și controalele de acces per-link o fac practică atât pentru uz personal, cât și pentru echipe mici.