Beszel este o platformă ușoară de monitorizare a serverelor, care oferă o vizibilitate completă a sistemului — CPU, memorie, disc, rețea, temperatură, GPU, starea de sănătate a discului S.M.A.R.T. și statistici Docker și Podman per container — fără suprasolicitarea resurselor unor stive complete de observabilitate precum Prometheus și Grafana. Construit pe PocketBase cu un backend Go, utilizează o arhitectură hub-and-agent: hub-ul găzduiește interfața web și stochează date istorice, în timp ce agenții ușori rulează pe fiecare server monitorizat pentru a colecta metrici.

Auto-găzduirea Beszel îți oferă un hub de monitorizare care este independent de serverele pe care le monitorizează, astfel încât problemele de infrastructură sunt vizibile chiar și atunci când sistemele individuale sunt sub stres. Alertele configurabile te notifică atunci când pragurile de CPU, memorie, disc, lățime de bandă sau temperatură sunt depășite, iar backup-urile automate pe disc local sau stocare compatibilă cu S3 îți protejează datele istorice de performanță.