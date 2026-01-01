Implementează Beszel cu un singur click.
Platformă ușoară de monitorizare a serverului cu statistici de containere Docker, date istorice și alerte configurabile pentru infrastructura ta.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Beszel
Beszel este o platformă ușoară de monitorizare a serverelor, care oferă o vizibilitate completă a sistemului — CPU, memorie, disc, rețea, temperatură, GPU, starea de sănătate a discului S.M.A.R.T. și statistici Docker și Podman per container — fără suprasolicitarea resurselor unor stive complete de observabilitate precum Prometheus și Grafana. Construit pe PocketBase cu un backend Go, utilizează o arhitectură hub-and-agent: hub-ul găzduiește interfața web și stochează date istorice, în timp ce agenții ușori rulează pe fiecare server monitorizat pentru a colecta metrici.
Auto-găzduirea Beszel îți oferă un hub de monitorizare care este independent de serverele pe care le monitorizează, astfel încât problemele de infrastructură sunt vizibile chiar și atunci când sistemele individuale sunt sub stres. Alertele configurabile te notifică atunci când pragurile de CPU, memorie, disc, lățime de bandă sau temperatură sunt depășite, iar backup-urile automate pe disc local sau stocare compatibilă cu S3 îți protejează datele istorice de performanță.
Funcționalități cheie ale Beszel
Metricile containerelor Docker
Monitorizează utilizarea CPU, a memoriei și a rețelei per container, alături de metricile sistemului gazdă, oferindu-ți o vizualizare unificată atât a gazdei, cât și a sarcinilor de lucru containerizate.
Arhitectură hub-și-agent
Un singur hub agregă date de la agenți nelimitați care rulează pe servere la distanță, făcând ușor să-ți monitorizezi întreaga flotă dintr-un singur panou de bord.
Alertare configurabilă
Setează praguri pentru orice metrică monitorizată — încărcare CPU, utilizare disc, temperatură, lățime de bandă — și primește notificări înainte ca problemele să afecteze utilizatorii.
Păstrarea datelor istorice
Istoricul performanței este stocat în baza de date a hub-ului, permițând analiza tendințelor pe termen lung și planificarea capacității, dincolo de ceea ce pot afișa singure tablourile de bord în timp real.
Monitorizare GPU și S.M.A.R.T.
Monitorizează utilizarea GPU Nvidia, AMD și Intel împreună cu datele de sănătate ale discului S.M.A.R.T. pentru a detecta degradarea hardware înainte de a provoca defecțiuni.
De ce să rulezi Beszel pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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