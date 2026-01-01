Alerta este o platformă open-source de gestionare și consolidare a alertelor care reunește alerte de la Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch și zeci de alte instrumente de monitorizare într-o singură consolă web în timp real. Prin deduplicarea și corelarea alertelor primite, Alerta elimină „furtunile” de alerte și oferă echipelor de intervenție o imagine clară a ceea ce se întâmplă de fapt și a ceea ce contează cel mai mult.

Găzduirea Alerta pe un VPS oferă echipei tale de operațiuni control complet asupra infrastructurii de alertare, politicilor de retenție și autentificării — fără a trimite date de monitorizare către un serviciu terț. Funcționalitatea multi-tenancy încorporată înseamnă că o singură instanță Alerta poate deservi simultan mai multe echipe sau medii de clienți.