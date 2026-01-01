Implementează Alerta prin instalare cu un singur click.
Platformă open-source de gestionare a alertelor care consolidează alertele de monitorizare din orice sursă într-un singur panou de bord în timp real.
Alege un plan VPS pentru Alerta
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Alerta
Alerta este o platformă open-source de gestionare și consolidare a alertelor care reunește alerte de la Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch și zeci de alte instrumente de monitorizare într-o singură consolă web în timp real. Prin deduplicarea și corelarea alertelor primite, Alerta elimină „furtunile” de alerte și oferă echipelor de intervenție o imagine clară a ceea ce se întâmplă de fapt și a ceea ce contează cel mai mult.
Găzduirea Alerta pe un VPS oferă echipei tale de operațiuni control complet asupra infrastructurii de alertare, politicilor de retenție și autentificării — fără a trimite date de monitorizare către un serviciu terț. Funcționalitatea multi-tenancy încorporată înseamnă că o singură instanță Alerta poate deservi simultan mai multe echipe sau medii de clienți.
Funcționalități cheie ale Alerta
Ingestie multi-sursă
Poți primi alerte de la Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch și altele printr-un singur API REST, fără a-ți reconfigura stiva de monitorizare.
Deduplicarea alertelor
Deduplică automat și corelează alertele repetate, astfel încât inginerii de serviciu să vadă un singur element acționabil în loc de sute de notificări identice.
Ferestre de mentenanță
Definește perioade de blackout după serviciu, mediu sau etichetă pentru a suprima alertele așteptate în timpul mentenanței planificate, fără a dezactiva monitorizările.
Multi-tenancy
Deservește mai multe echipe sau medii de client dintr-o singură instanță Alerta folosind vizualizări de client și chei API delimitate.
Autentificare flexibilă
Autentifică-te cu Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 sau Azure AD — nu este necesar un furnizor de identitate terț.
De ce să rulezi Alerta pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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