Instalează Apache HertzBeat cu un singur click.
Platformă de observabilitate open-source, fără agent, în timp real, pentru monitorizarea serverelor, bazelor de date și serviciilor cloud.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache HertzBeat
Apache HertzBeat este o platformă de observabilitate fără agent, bazată pe comunitate, care monitorizează servere, baze de date, middleware, servicii cloud și endpoint-uri HTTP și JMX personalizate prin șabloane de protocol configurabile. În loc să instaleze colectori pe fiecare țintă, interoghează endpoint-uri prin SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP și zeci de alte protocoale, apoi randează dashboard-uri, alerte și pagini de stare dintr-o singură interfață unificată.
Găzduirea HertzBeat pe propriul tău VPS păstrează datele de monitorizare, regulile de alertă și credențialele țintă în infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per-metrică sau vendor lock-in. Stack-ul PostgreSQL și VictoriaMetrics inclus stochează configurația și metricile de serii de timp local, făcând implementarea complet autonomă încă din prima zi.
Funcționalități cheie ale Apache HertzBeat
Monitorizare fără agent
Monitorizează servere, baze de date și API-uri prin SSH, SNMP, JDBC, JMX și HTTP fără a instala colectoare pe fiecare mașină țintă.
Alertare la prag
Definește reguli de alertă cu praguri bazate pe expresii și livrează notificări către email, Slack, Discord, Telegram, webhook-uri și furnizori de SMS.
Public pagini de stare
Publică pagini de stare orientate către clienți care raportează timpul de funcționare și incidentele pentru serviciile monitorizate selectate, fără a expune panourile de bord interne.
Protocoale personalizate
Adaugă noi tipuri de monitorizare scriind șabloane de aplicații YAML, astfel încât sistemele de nișă să poată fi observate fără a aștepta integrările furnizorilor.
Depozit de serii temporale integrat
Vine cu VictoriaMetrics pentru stocarea eficientă pe termen lung a metricilor și PostgreSQL pentru configurare, eliminând necesitatea de a conecta baze de date externe.
De ce să rulezi Apache HertzBeat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare