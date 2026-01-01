Apache HertzBeat este o platformă de observabilitate fără agent, bazată pe comunitate, care monitorizează servere, baze de date, middleware, servicii cloud și endpoint-uri HTTP și JMX personalizate prin șabloane de protocol configurabile. În loc să instaleze colectori pe fiecare țintă, interoghează endpoint-uri prin SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP și zeci de alte protocoale, apoi randează dashboard-uri, alerte și pagini de stare dintr-o singură interfață unificată.

Găzduirea HertzBeat pe propriul tău VPS păstrează datele de monitorizare, regulile de alertă și credențialele țintă în infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per-metrică sau vendor lock-in. Stack-ul PostgreSQL și VictoriaMetrics inclus stochează configurația și metricile de serii de timp local, făcând implementarea complet autonomă încă din prima zi.