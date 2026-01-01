Reducere de până la 69% pentru Apache Druid

Implementează Apache Druid printr-o instalare cu un singur click.

Bază de date analitică în timp real, concepută pentru interogări rapide de tip slice-and-dice pe date de evenimente în flux și istorice, la scară.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Apache Druid printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Apache Druid

Apache Druid este o bază de date analitică de înaltă performanță, în timp real, concepută special pentru interogări OLAP în sub-secunde pe date bazate pe evenimente. Dezvoltat inițial la Metamarkets și acum un proiect de top Apache, Druid susține analize orientate către utilizator, telemetrie de rețea, monitorizarea performanței aplicațiilor și panouri de bord clickstream la companii precum Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft și Walmart.

Auto-găzduirea Druid pe VPS-ul tău îți oferă un motor de interogare orientat pe coloane, optimizat pentru ingestia de streaming din Kafka și Kinesis, filtrarea seriilor de timp și agregări cu concurență ridicată — fără taxe cloud per interogare sau blocare la un anumit furnizor. Consola web încorporată gestionează explorarea SQL, specificațiile de ingestie, gestionarea surselor de date și starea clusterului dintr-o singură filă de browser.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Apache Druid

Consolă web încorporată

Interfață de utilizator bazată pe browser pentru interogări SQL, specificații de ingestie, gestionarea surselor de date și monitorizarea stării de sănătate a clusterului, fără un client separat.

Preluare în timp real

Transmite evenimente din Kafka, Kinesis sau HTTP în surse de date interogabile în câteva secunde, cu garanții de livrare exact o singură dată.

Depozit de serii de timp columnar

Stocare orientată pe coloane cu indexuri bitmap și partiționare bazată pe timp oferă filtre și agregări în sub-secunde pe miliarde de rânduri.

Arhitectura Lambda

Un strat de interogare unificat peste surse de date de tip streaming și batch permite tablourilor de bord să îmbine evenimentele în timp real cu contextul istoric în mod transparent.

SQL și interogări native

Standardul ANSI SQL și un API de interogare nativă bazat pe JSON oferă analiștilor și aplicațiilor acces flexibil la aceleași surse de date.

De ce să rulezi Apache Druid pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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