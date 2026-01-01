Apache Druid este o bază de date analitică de înaltă performanță, în timp real, concepută special pentru interogări OLAP în sub-secunde pe date bazate pe evenimente. Dezvoltat inițial la Metamarkets și acum un proiect de top Apache, Druid susține analize orientate către utilizator, telemetrie de rețea, monitorizarea performanței aplicațiilor și panouri de bord clickstream la companii precum Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft și Walmart.

Auto-găzduirea Druid pe VPS-ul tău îți oferă un motor de interogare orientat pe coloane, optimizat pentru ingestia de streaming din Kafka și Kinesis, filtrarea seriilor de timp și agregări cu concurență ridicată — fără taxe cloud per interogare sau blocare la un anumit furnizor. Consola web încorporată gestionează explorarea SQL, specificațiile de ingestie, gestionarea surselor de date și starea clusterului dintr-o singură filă de browser.