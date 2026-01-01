Implementează Apache Druid printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date analitică în timp real, concepută pentru interogări rapide de tip slice-and-dice pe date de evenimente în flux și istorice, la scară.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Druid
Apache Druid este o bază de date analitică de înaltă performanță, în timp real, concepută special pentru interogări OLAP în sub-secunde pe date bazate pe evenimente. Dezvoltat inițial la Metamarkets și acum un proiect de top Apache, Druid susține analize orientate către utilizator, telemetrie de rețea, monitorizarea performanței aplicațiilor și panouri de bord clickstream la companii precum Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft și Walmart.
Auto-găzduirea Druid pe VPS-ul tău îți oferă un motor de interogare orientat pe coloane, optimizat pentru ingestia de streaming din Kafka și Kinesis, filtrarea seriilor de timp și agregări cu concurență ridicată — fără taxe cloud per interogare sau blocare la un anumit furnizor. Consola web încorporată gestionează explorarea SQL, specificațiile de ingestie, gestionarea surselor de date și starea clusterului dintr-o singură filă de browser.
Funcționalități cheie ale Apache Druid
Consolă web încorporată
Interfață de utilizator bazată pe browser pentru interogări SQL, specificații de ingestie, gestionarea surselor de date și monitorizarea stării de sănătate a clusterului, fără un client separat.
Preluare în timp real
Transmite evenimente din Kafka, Kinesis sau HTTP în surse de date interogabile în câteva secunde, cu garanții de livrare exact o singură dată.
Depozit de serii de timp columnar
Stocare orientată pe coloane cu indexuri bitmap și partiționare bazată pe timp oferă filtre și agregări în sub-secunde pe miliarde de rânduri.
Arhitectura Lambda
Un strat de interogare unificat peste surse de date de tip streaming și batch permite tablourilor de bord să îmbine evenimentele în timp real cu contextul istoric în mod transparent.
SQL și interogări native
Standardul ANSI SQL și un API de interogare nativă bazat pe JSON oferă analiștilor și aplicațiilor acces flexibil la aceleași surse de date.
De ce să rulezi Apache Druid pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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