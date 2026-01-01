Uptime Kuma este un instrument de monitorizare auto-găzduit, cu un panou de bord elegant, în timp real, pentru urmărirea disponibilității site-urilor web, API-urilor, porturilor TCP, înregistrărilor DNS, containerelor Docker și multe altele. Verifică țintele la intervale configurabile și trimite alerte în momentul în care ceva nu mai funcționează.

Auto-găzduirea pe un VPS îți oferă un monitor persistent care funcționează non-stop, independent de mașina ta locală. Poți crea pagini publice de stare pentru serviciile tale, configura canale de notificare, inclusiv Telegram, Discord, Slack, email și webhook-uri, și urmări procente istorice de disponibilitate în timp.