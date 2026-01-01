Instalează Uptime Kuma cu un singur click.
Monitorizare uptime elegantă, auto-găzduită, pentru site-uri web, API-uri și servicii, cu pagini de stare și alerte multi-canal.
Alege un plan VPS pentru Uptime Kuma
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Uptime Kuma
Uptime Kuma este un instrument de monitorizare auto-găzduit, cu un panou de bord elegant, în timp real, pentru urmărirea disponibilității site-urilor web, API-urilor, porturilor TCP, înregistrărilor DNS, containerelor Docker și multe altele. Verifică țintele la intervale configurabile și trimite alerte în momentul în care ceva nu mai funcționează.
Auto-găzduirea pe un VPS îți oferă un monitor persistent care funcționează non-stop, independent de mașina ta locală. Poți crea pagini publice de stare pentru serviciile tale, configura canale de notificare, inclusiv Telegram, Discord, Slack, email și webhook-uri, și urmări procente istorice de disponibilitate în timp.
Funcționalități cheie ale Uptime Kuma
Monitorizare multi-tip
Monitorizează endpoint-uri HTTP/HTTPS, porturi TCP/UDP, căutări DNS, containere Docker și baze de date dintr-un singur panou de bord.
Pagini publice de stare
Creează pagini publice de stare personalizate pentru a comunica starea serviciilor clienților tăi, fără a expune detalii interne de monitorizare.
Notificări bogate
Trimite alerte de nefuncționare prin Telegram, Discord, Slack, email, PagerDuty, webhooks și alte peste 90 de canale de notificare.
Istoric de disponibilitate
Urmărește disponibilitatea istorică cu diagrame de procentaj de timp de funcționare și grafice de timp de răspuns pentru a identifica tendințele de fiabilitate.
Monitorizare certificate
Monitorizează datele de expirare ale certificatelor SSL și primește alerte înainte ca certificatele să expire pentru a preveni eșecurile HTTPS neașteptate.
De ce să rulezi Uptime Kuma pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare
Apache Druid
Bază de date analitică în timp real pentru interogări OLAP în mai puțin de o secundă pe date de evenimente în flux