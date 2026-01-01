Gokapi este un server open-source de partajare fișiere, auto-găzduit, modelat după Firefox Send, acum întrerupt. Îți permite să încarci fișiere printr-o interfață web și să distribui linkuri scurte de descărcare, cu termen de expirare — ideal pentru partajări unice, unde destinatarul nu are un cont pe platforma ta. Stocarea poate fi pe disc local sau pe orice bucket compatibil S3, iar fiecare link suportă expirare configurabilă, limite de descărcare și parole opționale.

Auto-găzduirea Gokapi pe propriul tău VPS păstrează conținutul partajat și jurnalele de acces ale destinatarilor în infrastructura ta, mai degrabă decât într-un serviciu de încărcare SaaS. Fișierul binar unic Go menține amprenta minimă, iar spre deosebire de platformele publice de partajare fișiere, nu există canale de abuz publicitate — doar persoanele cărora le trimiți un link pot vedea ce ai încărcat.