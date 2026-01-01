Reducere de până la 69% pentru Gokapi

Implementează Gokapi prin instalare cu un singur click.

Server de partajare fișiere ușor, auto-găzduit, cu linkuri care expiră, protecție cu parolă și backend S3 opțional.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Gokapi prin instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Gokapi

Gokapi este un server open-source de partajare fișiere, auto-găzduit, modelat după Firefox Send, acum întrerupt. Îți permite să încarci fișiere printr-o interfață web și să distribui linkuri scurte de descărcare, cu termen de expirare — ideal pentru partajări unice, unde destinatarul nu are un cont pe platforma ta. Stocarea poate fi pe disc local sau pe orice bucket compatibil S3, iar fiecare link suportă expirare configurabilă, limite de descărcare și parole opționale.

Auto-găzduirea Gokapi pe propriul tău VPS păstrează conținutul partajat și jurnalele de acces ale destinatarilor în infrastructura ta, mai degrabă decât într-un serviciu de încărcare SaaS. Fișierul binar unic Go menține amprenta minimă, iar spre deosebire de platformele publice de partajare fișiere, nu există canale de abuz publicitate — doar persoanele cărora le trimiți un link pot vedea ce ai încărcat.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Gokapi

Linkuri de partajare cu expirare

Fiecare fișier încărcat primește o adresă URL scurtă cu expirare personalizabilă în funcție de timp sau număr de descărcări, astfel încât link-urile nu mai funcționează după ce destinatarul le-a descărcat.

Linkuri protejate cu parolă

Opțional, restricționează descărcările cu o parolă per-link, astfel încât nici URL-urile scurse să nu le poți deschide fără secret.

Stocare locală sau S3

Stochează fișiere pe volumul local sau direcționează Gokapi către orice bucket compatibil S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pentru stocare elastică și durabilă.

Criptare end-to-end

Criptarea opțională pe partea clientului asigură că serverul nu vede niciodată textul necriptat pentru încărcările partajate prin linkuri criptate end-to-end de unică folosință.

Conturi multi-utilizator

Creează conturi de utilizator separate pentru ca mai mulți membri ai personalului sau ai familiei să poată partaja o singură instanță, cu istorice de încărcare izolate.

API și CLI

Încarcă programatic prin API-ul REST sau prin CLI-ul oficial pentru livrarea artefactelor de build, a pachetelor de log-uri și a ieșirilor de automatizare.

De ce să rulezi Gokapi pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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