Implementează Gokapi prin instalare cu un singur click.
Server de partajare fișiere ușor, auto-găzduit, cu linkuri care expiră, protecție cu parolă și backend S3 opțional.
Alege un plan VPS pentru Gokapi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gokapi
Gokapi este un server open-source de partajare fișiere, auto-găzduit, modelat după Firefox Send, acum întrerupt. Îți permite să încarci fișiere printr-o interfață web și să distribui linkuri scurte de descărcare, cu termen de expirare — ideal pentru partajări unice, unde destinatarul nu are un cont pe platforma ta. Stocarea poate fi pe disc local sau pe orice bucket compatibil S3, iar fiecare link suportă expirare configurabilă, limite de descărcare și parole opționale.
Auto-găzduirea Gokapi pe propriul tău VPS păstrează conținutul partajat și jurnalele de acces ale destinatarilor în infrastructura ta, mai degrabă decât într-un serviciu de încărcare SaaS. Fișierul binar unic Go menține amprenta minimă, iar spre deosebire de platformele publice de partajare fișiere, nu există canale de abuz publicitate — doar persoanele cărora le trimiți un link pot vedea ce ai încărcat.
Funcționalități cheie ale Gokapi
Linkuri de partajare cu expirare
Fiecare fișier încărcat primește o adresă URL scurtă cu expirare personalizabilă în funcție de timp sau număr de descărcări, astfel încât link-urile nu mai funcționează după ce destinatarul le-a descărcat.
Linkuri protejate cu parolă
Opțional, restricționează descărcările cu o parolă per-link, astfel încât nici URL-urile scurse să nu le poți deschide fără secret.
Stocare locală sau S3
Stochează fișiere pe volumul local sau direcționează Gokapi către orice bucket compatibil S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pentru stocare elastică și durabilă.
Criptare end-to-end
Criptarea opțională pe partea clientului asigură că serverul nu vede niciodată textul necriptat pentru încărcările partajate prin linkuri criptate end-to-end de unică folosință.
Conturi multi-utilizator
Creează conturi de utilizator separate pentru ca mai mulți membri ai personalului sau ai familiei să poată partaja o singură instanță, cu istorice de încărcare izolate.
API și CLI
Încarcă programatic prin API-ul REST sau prin CLI-ul oficial pentru livrarea artefactelor de build, a pachetelor de log-uri și a ieșirilor de automatizare.
De ce să rulezi Gokapi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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