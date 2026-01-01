Apache Hop (Platforma de Orchestrare Hop) este un proiect open-source de integrare și orchestrare a datelor, incubat și finalizat la Apache Software Foundation ca succesorul modern al Pentaho Data Integration (Kettle). Permite inginerilor de date să proiecteze vizual conducte și fluxuri de lucru care mută și transformă datele între fișiere, baze de date, cozi de mesaje, depozite de date în cloud și API-uri SaaS, fără a scrie cod personalizat.

Acest șablon implementează Hop Web, versiunea bazată pe browser a interfeței grafice Hop, care rulează pe Apache Tomcat. Auto-găzduirea Hop pe propriul tău VPS păstrează fiecare șir de conexiune, credențial și set de date intermediar pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per utilizator, per conductă sau per volum de rânduri, comune platformelor ETL comerciale.