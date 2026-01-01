Reducere de până la 69% pentru Apache Hop

Instalează Apache Hop cu un singur click.

Platformă open-source de orchestrare vizuală a datelor pentru proiectarea fluxurilor de date și a fluxurilor de lucru care rulează oriunde.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Apache Hop cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Apache Hop

Apache Hop (Platforma de Orchestrare Hop) este un proiect open-source de integrare și orchestrare a datelor, incubat și finalizat la Apache Software Foundation ca succesorul modern al Pentaho Data Integration (Kettle). Permite inginerilor de date să proiecteze vizual conducte și fluxuri de lucru care mută și transformă datele între fișiere, baze de date, cozi de mesaje, depozite de date în cloud și API-uri SaaS, fără a scrie cod personalizat.

Acest șablon implementează Hop Web, versiunea bazată pe browser a interfeței grafice Hop, care rulează pe Apache Tomcat. Auto-găzduirea Hop pe propriul tău VPS păstrează fiecare șir de conexiune, credențial și set de date intermediar pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per utilizator, per conductă sau per volum de rânduri, comune platformelor ETL comerciale.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Apache Hop

Designer vizual de pipeline

Editor drag-and-drop cu peste 200 de transformări și acțiuni care acoperă fișiere, baze de date, API-uri, cozi de mesaje și verificări ale calității datelor — nu este necesar Java sau Python pentru a construi pipeline-uri de producție.

GUI bazat pe browser

Aceeași experiență Hop GUI ca și clientul desktop, livrată prin Tomcat, astfel încât echipele să poată proiecta pipeline-uri din orice browser, fără instalări locale de Java.

Execuție agnostică de motor

Proiectează o singură dată și rulează pipeline-uri pe motorul nativ Hop, Apache Spark, Apache Flink sau Google Cloud Dataflow prin abstracția de runner Apache Beam.

Fluxuri de lucru bazate pe metadate

Reutilizează conexiunile, configurațiile de rulare, șabloanele de pipeline și testele unitare ca obiecte de metadate de primă clasă comise în git alături de definițiile de pipeline.

Proveniența datelor integrată

Fiecare transformare înregistrează intrările, ieșirile și mapările câmpurilor, astfel încât analiștii să poată urmări o coloană până la fișierele sau tabelele sale sursă, de-a lungul fluxurilor de lucru complexe, în mai mulți pași.

De ce să rulezi Apache Hop pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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