Instalează Apache Hop cu un singur click.
Platformă open-source de orchestrare vizuală a datelor pentru proiectarea fluxurilor de date și a fluxurilor de lucru care rulează oriunde.
Alege un plan VPS pentru Apache Hop
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Hop
Apache Hop (Platforma de Orchestrare Hop) este un proiect open-source de integrare și orchestrare a datelor, incubat și finalizat la Apache Software Foundation ca succesorul modern al Pentaho Data Integration (Kettle). Permite inginerilor de date să proiecteze vizual conducte și fluxuri de lucru care mută și transformă datele între fișiere, baze de date, cozi de mesaje, depozite de date în cloud și API-uri SaaS, fără a scrie cod personalizat.
Acest șablon implementează Hop Web, versiunea bazată pe browser a interfeței grafice Hop, care rulează pe Apache Tomcat. Auto-găzduirea Hop pe propriul tău VPS păstrează fiecare șir de conexiune, credențial și set de date intermediar pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per utilizator, per conductă sau per volum de rânduri, comune platformelor ETL comerciale.
Funcționalități cheie ale Apache Hop
Designer vizual de pipeline
Editor drag-and-drop cu peste 200 de transformări și acțiuni care acoperă fișiere, baze de date, API-uri, cozi de mesaje și verificări ale calității datelor — nu este necesar Java sau Python pentru a construi pipeline-uri de producție.
GUI bazat pe browser
Aceeași experiență Hop GUI ca și clientul desktop, livrată prin Tomcat, astfel încât echipele să poată proiecta pipeline-uri din orice browser, fără instalări locale de Java.
Execuție agnostică de motor
Proiectează o singură dată și rulează pipeline-uri pe motorul nativ Hop, Apache Spark, Apache Flink sau Google Cloud Dataflow prin abstracția de runner Apache Beam.
Fluxuri de lucru bazate pe metadate
Reutilizează conexiunile, configurațiile de rulare, șabloanele de pipeline și testele unitare ca obiecte de metadate de primă clasă comise în git alături de definițiile de pipeline.
Proveniența datelor integrată
Fiecare transformare înregistrează intrările, ieșirile și mapările câmpurilor, astfel încât analiștii să poată urmări o coloană până la fișierele sau tabelele sale sursă, de-a lungul fluxurilor de lucru complexe, în mai mulți pași.
De ce să rulezi Apache Hop pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Platformă open-source de programare pentru social media, cu creare de conținut bazată pe inteligență artificială.