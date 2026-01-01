Reducere de până la 69% pentru Activepieces

Implementează Activepieces cu instalare printr-un singur click.

Platformă de automatizare open-source, fără cod, cu peste 200 de integrări și suport integrat pentru agenți AI.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Activepieces cu instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Activepieces

Activepieces este o platformă de automatizare gratuită, open-source, care îți permite să-ți conectezi aplicațiile și să automatizezi sarcinile repetitive printr-un constructor vizual drag-and-drop — fără a fi nevoie de cod. Cu peste 200 de integrări care acoperă instrumente de productivitate, platforme de comunicare, baze de date și servicii AI, servește ca o alternativă self-hosted la Zapier și Make.

Ceea ce diferențiază Activepieces este designul său nativ, AI-first: poți construi agenți inteligenți care utilizează LLM-uri pentru a raționa și a acționa, te poți conecta la instrumente compatibile MCP și poți rula pași personalizați JavaScript sau Python atunci când no-code nu este suficient. Deoarece totul rulează pe propria ta infrastructură, cheile tale API, datele clienților și logica de afaceri nu părăsesc niciodată serverele tale — și nu există taxe de utilizare per sarcină, indiferent de câte automatizări rulezi.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Activepieces

Constructor vizual de flux de lucru

Interfața drag-and-drop îți permite să construiești automatizări în mai mulți pași fără a scrie cod, reducând timpul de la idee la un flux de lucru funcțional la doar câteva minute.

Peste 200 de integrări

Conectează Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion și sute de altele, gata de utilizare, acoperind instrumentele pe care majoritatea echipelor le folosesc deja.

Asistență agent AI

Construiește agenți care utilizează modele lingvistice mari pentru a raționa, a căuta și a acționa—depășind automatizarea bazată pe reguli pentru a gestiona sarcini care necesită judecată.

Pași de cod personalizat

Treci la JavaScript sau Python în cadrul oricărui flux pentru o logică ce depășește capabilitățile no-code, oferind dezvoltatorilor flexibilitate deplină fără a abandona constructorul vizual.

Fără prețuri bazate pe utilizare

Auto-găzduirea înseamnă execuții nelimitate de fluxuri de lucru fără costuri suplimentare, făcând Activepieces economic pentru fluxurile de automatizare cu volum mare care ar fi costisitoare pe platformele cloud.

De ce să rulezi Activepieces pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

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În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

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Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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