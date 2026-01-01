Activepieces este o platformă de automatizare gratuită, open-source, care îți permite să-ți conectezi aplicațiile și să automatizezi sarcinile repetitive printr-un constructor vizual drag-and-drop — fără a fi nevoie de cod. Cu peste 200 de integrări care acoperă instrumente de productivitate, platforme de comunicare, baze de date și servicii AI, servește ca o alternativă self-hosted la Zapier și Make.

Ceea ce diferențiază Activepieces este designul său nativ, AI-first: poți construi agenți inteligenți care utilizează LLM-uri pentru a raționa și a acționa, te poți conecta la instrumente compatibile MCP și poți rula pași personalizați JavaScript sau Python atunci când no-code nu este suficient. Deoarece totul rulează pe propria ta infrastructură, cheile tale API, datele clienților și logica de afaceri nu părăsesc niciodată serverele tale — și nu există taxe de utilizare per sarcină, indiferent de câte automatizări rulezi.