Implementează Activepieces cu instalare printr-un singur click.
Platformă de automatizare open-source, fără cod, cu peste 200 de integrări și suport integrat pentru agenți AI.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Activepieces
Activepieces este o platformă de automatizare gratuită, open-source, care îți permite să-ți conectezi aplicațiile și să automatizezi sarcinile repetitive printr-un constructor vizual drag-and-drop — fără a fi nevoie de cod. Cu peste 200 de integrări care acoperă instrumente de productivitate, platforme de comunicare, baze de date și servicii AI, servește ca o alternativă self-hosted la Zapier și Make.
Ceea ce diferențiază Activepieces este designul său nativ, AI-first: poți construi agenți inteligenți care utilizează LLM-uri pentru a raționa și a acționa, te poți conecta la instrumente compatibile MCP și poți rula pași personalizați JavaScript sau Python atunci când no-code nu este suficient. Deoarece totul rulează pe propria ta infrastructură, cheile tale API, datele clienților și logica de afaceri nu părăsesc niciodată serverele tale — și nu există taxe de utilizare per sarcină, indiferent de câte automatizări rulezi.
Funcționalități cheie ale Activepieces
Constructor vizual de flux de lucru
Interfața drag-and-drop îți permite să construiești automatizări în mai mulți pași fără a scrie cod, reducând timpul de la idee la un flux de lucru funcțional la doar câteva minute.
Peste 200 de integrări
Conectează Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion și sute de altele, gata de utilizare, acoperind instrumentele pe care majoritatea echipelor le folosesc deja.
Asistență agent AI
Construiește agenți care utilizează modele lingvistice mari pentru a raționa, a căuta și a acționa—depășind automatizarea bazată pe reguli pentru a gestiona sarcini care necesită judecată.
Pași de cod personalizat
Treci la JavaScript sau Python în cadrul oricărui flux pentru o logică ce depășește capabilitățile no-code, oferind dezvoltatorilor flexibilitate deplină fără a abandona constructorul vizual.
Fără prețuri bazate pe utilizare
Auto-găzduirea înseamnă execuții nelimitate de fluxuri de lucru fără costuri suplimentare, făcând Activepieces economic pentru fluxurile de automatizare cu volum mare care ar fi costisitoare pe platformele cloud.
De ce să rulezi Activepieces pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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