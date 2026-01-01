Implementează n8n prin instalare cu un singur click.
Platformă open-source de automatizare a fluxurilor de lucru cu un editor vizual bazat pe noduri pentru conectarea aplicațiilor, API-urilor și serviciilor.
Alege un plan VPS pentru n8n
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu n8n
n8n este o platformă de automatizare a fluxurilor de lucru care conectează aplicații, servicii și API-uri printr-o interfață vizuală bazată pe noduri. Permite persoanelor fizice și echipelor să automatizeze sarcini repetitive, să sincronizeze datele între instrumente și să construiască fluxuri de integrare personalizate — totul fără a bloca datele într-un cloud terț. Cu sute de noduri încorporate, suport pentru logică JavaScript personalizată și execuție bazată pe evenimente prin webhook-uri și programări, n8n gestionează totul, de la notificări simple la procese de afaceri complexe în mai mulți pași.
Găzduirea n8n pe propriul tău VPS înseamnă că logica fluxului tău de lucru, acreditările API și datele de execuție nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Obții execuții nelimitate ale fluxurilor de lucru fără prețuri per sarcină și control deplin pentru a extinde, a face backup și a versiona automatizările tale exact așa cum ai nevoie.
Funcționalități cheie ale n8n
Constructor vizual de fluxuri de lucru
Editorul de noduri drag-and-drop îți permite să proiectezi automatizări în mai mulți pași vizual, cu previzualizări ale execuției în timp real pentru a depana fiecare pas.
Sute de Integrări
Nodurile încorporate acoperă aplicații populare, baze de date și API-uri — de la Slack și GitHub la PostgreSQL și solicitări HTTP — gata de utilizat fără cod personalizat.
Logică JavaScript personalizată
Scrie JavaScript direct în nodurile fluxului de lucru pentru a transforma datele, a aplica logica de afaceri sau a apela orice API extern care nu este acoperit de integrările încorporate.
Webhooks și programare
Declanșează fluxuri de lucru instantaneu prin webhook-uri, printr-o programare cron, sau ca răspuns la evenimente de la servicii conectate, fără a interoga.
Proprietatea datelor auto-găzduite
Toate definițiile fluxurilor de lucru, credințialele API și jurnalele de execuție rămân pe VPS-ul tău, fără taxe per execuție și fără limite de utilizare.
De ce să rulezi n8n pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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