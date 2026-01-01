n8n este o platformă de automatizare a fluxurilor de lucru care conectează aplicații, servicii și API-uri printr-o interfață vizuală bazată pe noduri. Permite persoanelor fizice și echipelor să automatizeze sarcini repetitive, să sincronizeze datele între instrumente și să construiască fluxuri de integrare personalizate — totul fără a bloca datele într-un cloud terț. Cu sute de noduri încorporate, suport pentru logică JavaScript personalizată și execuție bazată pe evenimente prin webhook-uri și programări, n8n gestionează totul, de la notificări simple la procese de afaceri complexe în mai mulți pași.

Găzduirea n8n pe propriul tău VPS înseamnă că logica fluxului tău de lucru, acreditările API și datele de execuție nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Obții execuții nelimitate ale fluxurilor de lucru fără prețuri per sarcină și control deplin pentru a extinde, a face backup și a versiona automatizările tale exact așa cum ai nevoie.