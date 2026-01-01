Implementează Postiz printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de programare a postărilor pe rețelele sociale, cu creare de conținut bazată pe inteligență artificială, pentru peste 15 rețele, dintr-un singur panou de bord.
Alege un plan VPS pentru Postiz
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Postiz
Postiz este o alternativă open-source la instrumentele SaaS costisitoare pentru rețelele sociale, permițându-ți să programezi, să gestionezi și să analizezi prezența ta pe X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord și multe altele dintr-o singură interfață unificată. Integrarea sa AI încorporată cu OpenAI generează sugestii de postări și completări automate, în timp ce un editor similar cu Canva gestionează conținutul vizual.
Auto-găzduirea Postiz pe VPS-ul tău îți menține strategia de conținut și datele de analiză private, elimină taxele de abonament per utilizator și oferă echipelor o capacitate nelimitată de programare cu integrări personalizate prin N8N, Make.com și Zapier.
Funcționalități cheie ale Postiz
Programare multi-platformă
Programează și publică pe peste 15 rețele sociale simultan dintr-un calendar de conținut partajat, cu reprogramare prin drag-and-drop și import în masă CSV.
Generare de conținut AI
Integrarea OpenAI sugerează conținut pentru postări, finalizează ciorne și ajută la adaptarea mesajelor pentru publicul fiecărei platforme — economisind ore întregi de scriere manuală.
Editor vizual încorporat
Un editor similar Canva îți permite să creezi imagini și grafică de brand direct în Postiz, fără a fi nevoie să treci la un instrument de design separat.
Colaborare în echipă
Controlul accesului bazat pe roluri și fluxurile de lucru de aprobare permit mai multor colaboratori să gestioneze conturile sociale, menținând în același timp coerența mărcii și supravegherea.
Integrări de automatizare
Conectorii nativi pentru N8N, Make.com și Zapier îți permit să declanșezi postări din evenimente externe și să construiești fluxuri de automatizare a conținutului end-to-end.
De ce să rulezi Postiz pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Activepieces
Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații