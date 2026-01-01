Instalează Kapowarr cu un singur click.
Manager de bibliotecă de benzi desenate auto-găzduit care descarcă, organizează și gestionează automat colecția ta digitală de benzi desenate.
Alege un plan VPS pentru Kapowarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kapowarr
Kapowarr este un manager de biblioteci de benzi desenate auto-găzduit, construit pentru ecosistemul arr, conceput pentru a automatiza descărcarea, redenumirea și organizarea numerelor de benzi desenate digitale, a volumelor și a romanelor grafice. Asemenea Sonarr pentru seriale TV sau Radarr pentru filme, Kapowarr îți permite să adaugi titluri pe care vrei să le urmărești și apoi caută și descarcă automat numere noi pe măsură ce devin disponibile dintr-o gamă de surse acceptate.
Aplicația poate importa biblioteci de benzi desenate existente, converti formate de fișiere și organiza fișierele conform unor scheme de denumire personalizabile. Rularea Kapowarr pe un VPS îți menține biblioteca accesibilă de oriunde, automatizând în același timp munca de întreținere care altfel ar necesita efort manual continuu.
Funcționalități cheie ale Kapowarr
Descărcări automate de probleme
Adaugă volumele pe care vrei să le urmărești, iar Kapowarr caută și descarcă automat numere noi pe măsură ce sunt lansate.
Importul și organizarea bibliotecii
Importă o bibliotecă de benzi desenate existentă și lasă Kapowarr să redenumească, să mute și să organizeze fișierele conform schemei de denumire preferate.
Descărcare multi-sursă
Descarcă de pe link-uri DDL, Pixeldrain, Mega și multe alte surse cu preferințe configurabile de calitate și format.
Conversie format
Extrage și convertește automat fișierele arhivate descărcate în formatul de benzi desenate preferat în timpul procesului de import.
Căutare manuală și automată
Utilizează căutarea monitorizată cu un singur clic pentru a prelua automat volume întregi, sau navighează și alege lansări specifice cu căutare manuală.
De ce să rulezi Kapowarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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