Implementează LavinMQ cu un singur click.
Broker de mesaje AMQP de înaltă performanță, care transmite până la un milion de mesaje pe secundă, cu o interfață de utilizator (UI) de gestionare web integrată.
Alege un plan VPS pentru LavinMQ
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LavinMQ
LavinMQ este un broker de mesaje ușor, de înaltă performanță, construit în jurul protocolului AMQP 0-9-1. Proiectat având în vedere debitul, atinge până la un milion de mesaje pe secundă, menținând în același timp un consum redus de memorie și CPU — ceea ce îl face o alegere ideală pentru echipele care au nevoie de mesagerie fiabilă fără costuri generale mari de infrastructură.
Găzduirea proprie a LavinMQ pe VPS-ul tău îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de mesagerie. Suportă tipuri de schimb direct, topic, fanout și avansate, împreună cu clustering, federație, cozi de flux, MQTT și monitorizare Prometheus — tot ce este necesar pentru conducte de mesagerie de nivel de producție.
Funcționalități cheie ale LavinMQ
Debit ridicat
Testat la până la un milion de mesaje pe secundă, LavinMQ oferă performanțe excepționale pentru sarcini de mesagerie solicitante.
Suport AMQP și MQTT
Suportă nativ protocoalele AMQP 0-9-1 și MQTT, făcându-l compatibil cu o gamă largă de clienți și biblioteci de mesagerie.
UI de Administrare Web
Interfața de administrare încorporată îți permite să monitorizezi cozi, schimburi, conexiuni și debite de mesaje din orice browser.
Tipuri de schimb avansate
Suportă schimburi de mesaje direct, topic, fanout, consistent hash, dead letter și întârziate pentru o logică de rutare flexibilă.
Clusterizare și federare
Scalează orizontal cu clustering încorporat și suport pentru federație pentru implementări distribuite, cu disponibilitate ridicată.
Integrare Prometheus
Expune metrici pentru scraping Prometheus, permițând integrarea fluidă cu dashboard-uri Grafana și pipeline-uri de alertare.
De ce să rulezi LavinMQ pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.