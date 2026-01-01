LavinMQ este un broker de mesaje ușor, de înaltă performanță, construit în jurul protocolului AMQP 0-9-1. Proiectat având în vedere debitul, atinge până la un milion de mesaje pe secundă, menținând în același timp un consum redus de memorie și CPU — ceea ce îl face o alegere ideală pentru echipele care au nevoie de mesagerie fiabilă fără costuri generale mari de infrastructură.

Găzduirea proprie a LavinMQ pe VPS-ul tău îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de mesagerie. Suportă tipuri de schimb direct, topic, fanout și avansate, împreună cu clustering, federație, cozi de flux, MQTT și monitorizare Prometheus — tot ce este necesar pentru conducte de mesagerie de nivel de producție.