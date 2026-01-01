Instalează MongoDB 4 printr-un singur click.
Bază de date NoSQL flexibilă, orientată pe documente, pentru aplicații moderne, cu scheme dinamice și funcționalități puternice de interogare.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MongoDB 4
MongoDB este o bază de date documentară open-source de top care stochează datele în documente flexibile, asemănătoare JSON, mai degrabă decât în tabele relaționale rigide. Versiunea 4.4 oferă o platformă pregătită pentru producție cu tranzacții ACID multi-document, un cadru puternic de agregare și scalabilitate orizontală prin sharding. Schema sa dinamică permite structurilor de date ale aplicațiilor să evolueze fără migrații complexe, făcând-o o potrivire naturală pentru fluxurile de lucru moderne de dezvoltare.
Rularea MongoDB pe propriul tău VPS îți oferă performanță I/O dedicată, control complet al configurației și costuri previzibile în comparație cu serviciile de baze de date cloud gestionate. Poți regla alocarea memoriei, implementa strategii personalizate de backup și conecta orice aplicație folosind driverele native disponibile pentru fiecare limbaj de programare major.
Funcționalități cheie ale MongoDB 4
Model de date document
Stochează date ierarhice, imbricate într-un singur document în loc să le distribui pe mai multe tabele unite, simplificând codul aplicației și interogările.
Tranzacții ACID
Tranzacțiile ACID multi-document garantează consistența datelor între colecții, îndeplinind cerințele de fiabilitate ale datelor financiare și de afaceri critice.
Aggregation Framework
Procese puternice de agregare bazate pe pipeline procesează și transformă datele pe partea de server, permițând analize complexe fără a muta datele într-un sistem separat.
Scalare orizontală
Sharding-ul încorporat distribuie datele pe mai multe noduri automat, scalând debitul de scriere și stocarea pe măsură ce datele tale cresc.
Limbaj de interogare bogat
Suportă căutare full-text, interogări geospațiale și filtrare complexă cu indecși secundari optimizați pentru fiecare model de acces.
De ce să rulezi MongoDB 4 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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