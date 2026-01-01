Reducere de până la 69% pentru Apache Amoro

Instalează Apache Amoro cu un singur click.

Serviciu de gestionare lakehouse open-source pentru tabele Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive și Paimon.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Apache Amoro cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Apache Amoro

Apache Amoro este un proiect Apache în incubare care adaugă un strat de autogestionare peste formatele open lakehouse, oferind un tablou de bord web unificat pentru cataloage, tabele și auto-optimizare continuă. Se integrează cu Flink, Spark și Trino, astfel încât echipele de platformă pot centraliza întreținerea tabelelor, compactarea fișierelor, expirarea instantaneelor și politicile de reținere a datelor pentru multiple formate de tabele dintr-un singur loc.

Auto-găzduirea Amoro păstrează metadatele catalogului, statisticile tabelelor și activitatea optimizatorului pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe SaaS per tabel. Interfața web inclusă afișează dimensiunile tabelelor, progresul optimizării, istoricul instantaneelor și accesul la terminalul SQL, oferind echipelor de platformă de date o consolă operațională care nu există în implementările brute Iceberg sau Paimon.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Apache Amoro

Panou de bord lakehouse unificat

Răsfoiește cataloage, scheme, tabele, instantanee și partiții în formate Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive și Paimon dintr-o singură interfață web, fără a scrie SQL.

Motor auto-optimizant

Compactează continuu fișierele mici, fuzionează ștergerile și rescrie manifestele în fundal, astfel încât tabelele de streaming și CDC să rămână rapide la interogare, fără sarcini de întreținere manuale.

Catalog multi-format

Înregistrează cataloagele interne Amoro sau conectează-te la cataloagele existente Hive Metastore, AWS Glue, REST și Hadoop și gestionează fiecare format de tabel suportat dintr-un singur panou de control.

Containere optimizatoare conectabile

Rulează sarcini de optimizare pe un container local din start sau extinde-te la containere de optimizare externe Flink, Spark sau Kubernetes pe măsură ce volumele de date cresc.

Terminal SQL încorporat

Interoghează și inspectează tabelele direct din panoul de bord folosind terminalul Spark local încorporat, sau conectează Kyuubi pentru acces SQL partajat de nivel de producție.

De ce să rulezi Apache Amoro pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

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