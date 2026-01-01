Apache Amoro este un proiect Apache în incubare care adaugă un strat de autogestionare peste formatele open lakehouse, oferind un tablou de bord web unificat pentru cataloage, tabele și auto-optimizare continuă. Se integrează cu Flink, Spark și Trino, astfel încât echipele de platformă pot centraliza întreținerea tabelelor, compactarea fișierelor, expirarea instantaneelor și politicile de reținere a datelor pentru multiple formate de tabele dintr-un singur loc.

Auto-găzduirea Amoro păstrează metadatele catalogului, statisticile tabelelor și activitatea optimizatorului pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe SaaS per tabel. Interfața web inclusă afișează dimensiunile tabelelor, progresul optimizării, istoricul instantaneelor și accesul la terminalul SQL, oferind echipelor de platformă de date o consolă operațională care nu există în implementările brute Iceberg sau Paimon.