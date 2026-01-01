Instalează Apache Amoro cu un singur click.
Serviciu de gestionare lakehouse open-source pentru tabele Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive și Paimon.
Alege un plan VPS pentru Apache Amoro
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Amoro
Apache Amoro este un proiect Apache în incubare care adaugă un strat de autogestionare peste formatele open lakehouse, oferind un tablou de bord web unificat pentru cataloage, tabele și auto-optimizare continuă. Se integrează cu Flink, Spark și Trino, astfel încât echipele de platformă pot centraliza întreținerea tabelelor, compactarea fișierelor, expirarea instantaneelor și politicile de reținere a datelor pentru multiple formate de tabele dintr-un singur loc.
Auto-găzduirea Amoro păstrează metadatele catalogului, statisticile tabelelor și activitatea optimizatorului pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe SaaS per tabel. Interfața web inclusă afișează dimensiunile tabelelor, progresul optimizării, istoricul instantaneelor și accesul la terminalul SQL, oferind echipelor de platformă de date o consolă operațională care nu există în implementările brute Iceberg sau Paimon.
Funcționalități cheie ale Apache Amoro
Panou de bord lakehouse unificat
Răsfoiește cataloage, scheme, tabele, instantanee și partiții în formate Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive și Paimon dintr-o singură interfață web, fără a scrie SQL.
Motor auto-optimizant
Compactează continuu fișierele mici, fuzionează ștergerile și rescrie manifestele în fundal, astfel încât tabelele de streaming și CDC să rămână rapide la interogare, fără sarcini de întreținere manuale.
Catalog multi-format
Înregistrează cataloagele interne Amoro sau conectează-te la cataloagele existente Hive Metastore, AWS Glue, REST și Hadoop și gestionează fiecare format de tabel suportat dintr-un singur panou de control.
Containere optimizatoare conectabile
Rulează sarcini de optimizare pe un container local din start sau extinde-te la containere de optimizare externe Flink, Spark sau Kubernetes pe măsură ce volumele de date cresc.
Terminal SQL încorporat
Interoghează și inspectează tabelele direct din panoul de bord folosind terminalul Spark local încorporat, sau conectează Kyuubi pentru acces SQL partajat de nivel de producție.
De ce să rulezi Apache Amoro pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.