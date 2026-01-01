Implementează Apache Doris cu un singur click.
Bază de date analitică MPP de înaltă performanță pentru raportare în timp real, SQL ad-hoc și depozitare unificată a datelor la scară de petabyte.
Alege un plan VPS pentru Apache Doris
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Doris
Apache Doris este o bază de date analitică MPP modernă, în timp real, utilizată de mii de organizații, inclusiv JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan și ByteDance, pentru a alimenta tablouri de bord, analize ad-hoc și analize orientate către clienți pe sute de terabytes de date. Motorul său de execuție vectorizat, stocarea columnar și optimizatorul bazat pe costuri oferă SQL în sub-secunde pe miliarde de rânduri, rămânând în același timp compatibil cu protocolul MySQL, astfel încât instrumentele BI și driverele existente se conectează fără modificări.
Găzduirea proprie a Doris pe propriul tău VPS menține latența interogărilor, politicile de retenție și conductele de ingestie sub control direct, fără facturare per interogare sau blocare la un anumit furnizor. Frontend-ul inclus oferă o consolă web integrată pentru starea clusterului, profilarea interogărilor și explorarea SQL.
Funcționalități cheie ale Apache Doris
SQL compatibil cu MySQL
Suportă protocolul de rețea MySQL, astfel încât instrumentele JDBC, ODBC, BI și tablourile de bord existente se conectează la Doris fără modificări de cod.
Motor MPP vectorizat
Stocarea columnar cu execuție vectorizată și un optimizator bazat pe costuri returnează SQL în sub-secundă pe miliarde de rânduri.
Ingestie în timp real
Stream Load, Routine Load din Kafka și conectorii Flink/Spark introduc date noi în tabele interogabile în câteva secunde.
Interogări lakehouse federate
Multi-Catalog citește direct sursele Hive, Iceberg, Hudi, Paimon și JDBC, astfel încât să poți interoga datele din lac fără a le copia.
Consolă web integrată
Interfața frontală oferă o interfață de utilizator pentru browser pentru starea clusterului, executarea SQL, inspectarea profilurilor de interogare și gestionarea utilizatorilor și rolurilor.
De ce să rulezi Apache Doris pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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