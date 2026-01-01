Apache Doris este o bază de date analitică MPP modernă, în timp real, utilizată de mii de organizații, inclusiv JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan și ByteDance, pentru a alimenta tablouri de bord, analize ad-hoc și analize orientate către clienți pe sute de terabytes de date. Motorul său de execuție vectorizat, stocarea columnar și optimizatorul bazat pe costuri oferă SQL în sub-secunde pe miliarde de rânduri, rămânând în același timp compatibil cu protocolul MySQL, astfel încât instrumentele BI și driverele existente se conectează fără modificări.

Găzduirea proprie a Doris pe propriul tău VPS menține latența interogărilor, politicile de retenție și conductele de ingestie sub control direct, fără facturare per interogare sau blocare la un anumit furnizor. Frontend-ul inclus oferă o consolă web integrată pentru starea clusterului, profilarea interogărilor și explorarea SQL.