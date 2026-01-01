Apache CouchDB este o bază de date document NoSQL open-source care stochează datele ca documente JSON și expune fiecare operațiune printr-un API HTTP/REST curat. Spre deosebire de majoritatea bazelor de date, CouchDB este multi-primară prin design — fiecare nod acceptă citiri și scrieri, iar modificările circulă între noduri (și chiar clienți de browser) prin replicare incrementală care supraviețuiește partițiilor de rețea și conectivității intermitente.

Găzduirea proprie a CouchDB pe propriul tău VPS îți oferă o bază de date de nivel de producție pentru aplicații mobile offline-first, implementări edge și servicii web rezistente, fără prețuri per document sau limite gestionate de furnizor. Consola web Fauxton inclusă oferă acces administrativ complet pentru interogări, configurarea replicării, gestionarea utilizatorilor și editarea documentelor de design.