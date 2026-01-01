Implementează Apache CouchDB printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date documentară multi-primară cu un API HTTP/JSON intuitiv, proiectată pentru fiabilitate și replicare offline-first.
Alege un plan VPS pentru Apache CouchDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache CouchDB
Apache CouchDB este o bază de date document NoSQL open-source care stochează datele ca documente JSON și expune fiecare operațiune printr-un API HTTP/REST curat. Spre deosebire de majoritatea bazelor de date, CouchDB este multi-primară prin design — fiecare nod acceptă citiri și scrieri, iar modificările circulă între noduri (și chiar clienți de browser) prin replicare incrementală care supraviețuiește partițiilor de rețea și conectivității intermitente.
Găzduirea proprie a CouchDB pe propriul tău VPS îți oferă o bază de date de nivel de producție pentru aplicații mobile offline-first, implementări edge și servicii web rezistente, fără prețuri per document sau limite gestionate de furnizor. Consola web Fauxton inclusă oferă acces administrativ complet pentru interogări, configurarea replicării, gestionarea utilizatorilor și editarea documentelor de design.
Funcționalități cheie ale Apache CouchDB
Replicare multi-primar
Fiecare nod acceptă scrieri și sincronizează modificările incremental — perfect pentru clustere active-active, noduri edge și sincronizare mobilă cu PouchDB sau Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Fiecare operație este o cerere HTTP standard care returnează JSON, făcând CouchDB utilizabil din orice limbaj sau runtime fără un driver nativ.
Fauxton administrator UI
Panou de bord bazat pe browser pentru a naviga prin baze de date, a rula interogări Mango, a edita documente de design și a configura replicarea.
Limbaj de interogare Mango
Sintaxă de interogare JSON în stil MongoDB cu selectori și indexuri declarative — nu este nevoie să scrii vizualizări JavaScript pentru căutări comune.
Crash-Only Design
Stocarea B-tree de tip append-only înseamnă că CouchDB supraviețuiește unei pene bruște de curent fără deteriorare și se recuperează instantaneu la repornire.
De ce să rulezi Apache CouchDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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