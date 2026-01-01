Implementează ImmuDB printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date immuabilă, rezistentă la manipulare, cu verificare criptografică pentru integritatea auditabilă a datelor.
Alege un plan VPS pentru ImmuDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ImmuDB
ImmuDB este o bază de date open-source, imutabilă, scrisă în Go, care păstrează istoricul complet al tuturor modificărilor de date. Fiecare scriere este verificată criptografic, făcând imposibilă modificarea sau ștergerea înregistrărilor fără a fi detectat — oferindu-ți o pistă de audit rezistentă la manipulare prin design.
Implementabil ca un server independent, ImmuDB suportă modele de date cheie-valoare, SQL și documente, și vine cu o consolă web încorporată pentru navigarea datelor și gestionarea utilizatorilor. Auto-găzduirea îți oferă controlul complet asupra jurnalelor de audit sensibile, înregistrărilor de conformitate și istoricului tranzacțiilor pe propria ta infrastructură, fără dependențe externe.
Funcționalități cheie ale ImmuDB
Stocare cu dovezi de alterare
Fiecare înregistrare este legată prin hash-uri criptografice, astfel, orice modificare sau ștergere este imediat detectabilă de către clienți sau auditori.
Suport multi-model
Interoghează datele folosind interfețe cheie-valoare, SQL sau de documente — toate partajând același motor de stocare imuabil, fără migrări de schemă între modele.
Consolă web încorporată
O interfață web integrată pe portul 8080 îți permite să explorezi baze de date, să rulezi interogări SQL și să gestionezi utilizatori fără a instala instrumente suplimentare.
Verificare criptografică
Clienții pot verifica independent integritatea oricărei valori pe care o citesc folosind dovezi de arbore Merkle, eliminând necesitatea de a avea încredere orbește în server.
Istoric complet al auditului
Toate versiunile fiecărei chei sunt reținute permanent, oferind echipelor de conformitate și auditorilor un lanț de custodie complet și verificabil pentru fiecare punct de date.
De ce să rulezi ImmuDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.