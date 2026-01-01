Implementează Resilio Sync cu un singur click.
Sincronizare fișiere peer-to-peer între desktop-uri, servere și dispozitive mobile, fără intermediar cloud.
Alege un plan VPS pentru Resilio Sync
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Resilio Sync
Resilio Sync este un serviciu de sincronizare a fișierelor peer-to-peer bazat pe protocolul BitTorrent, lansat inițial ca BitTorrent Sync. Acesta mută fișierele direct între dispozitivele tale printr-un canal P2P criptat, fără a încărca nimic către un furnizor de cloud — VPS-ul tău, desktop-urile, laptopurile și telefoanele partajează un folder prin schimbul de chei criptografice de partajare, apoi mențin acel folder sincronizat pe măsură ce fișierele se modifică.
Găzduirea proprie a Resilio Sync pe un VPS îți oferă un peer de sincronizare mereu activ care deține copia canonică a folderelor tale partajate, acceptând modificări primite de la orice alt dispozitiv din partajare în orice moment al zilei — fără limite de lățime de bandă, limite de dimensiune a fișierelor sau taxe recurente ale sincronizării comerciale în cloud.
Funcționalități cheie ale Resilio Sync
Sincronizare directă peer-to-peer
Transfer de fișiere criptat între dispozitivele tale printr-un canal P2P — datele tale nu sunt stocate niciodată pe un server terț.
Fără limite de dimensiune a fișierelor
Sincronizează fișiere și foldere de dimensiuni arbitrare fără limite comerciale de cloud — doar spațiul tău de stocare și lățimea de bandă contează.
Sincronizare selectivă
Alege la nivel de dosar ce dispozitive primesc conținutul complet față de streamingul la cerere, astfel încât telefoanele să nu fie nevoite să oglindească biblioteci întregi.
Partajează chei și linkuri
Modurile de partajare doar citire, citire-scriere și prin link unic îți permit să controlezi exact ce poate face fiecare persoană invitată cu un folder partajat.
Aplicații native pe mai multe platforme
Clienții proprii pentru Windows, macOS, Linux, iOS, Android și sistemele NAS înseamnă că fiecare dispozitiv comunică nativ prin același protocol.
De ce să rulezi Resilio Sync pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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