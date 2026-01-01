Resilio Sync este un serviciu de sincronizare a fișierelor peer-to-peer bazat pe protocolul BitTorrent, lansat inițial ca BitTorrent Sync. Acesta mută fișierele direct între dispozitivele tale printr-un canal P2P criptat, fără a încărca nimic către un furnizor de cloud — VPS-ul tău, desktop-urile, laptopurile și telefoanele partajează un folder prin schimbul de chei criptografice de partajare, apoi mențin acel folder sincronizat pe măsură ce fișierele se modifică.

Găzduirea proprie a Resilio Sync pe un VPS îți oferă un peer de sincronizare mereu activ care deține copia canonică a folderelor tale partajate, acceptând modificări primite de la orice alt dispozitiv din partajare în orice moment al zilei — fără limite de lățime de bandă, limite de dimensiune a fișierelor sau taxe recurente ale sincronizării comerciale în cloud.