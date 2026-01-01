Teedy este un sistem de gestionare a documentelor open-source care transformă o grămadă de documente scanate, PDF-uri și fișiere digitale într-o arhivă structurată, căutabilă. Fiecare document încărcat este procesat prin OCR, astfel încât textul său devine complet căutabil, iar un sistem flexibil de etichete, categorii ierarhice și metadate personalizate menține colecțiile mari organizate. O interfață web curată și responsivă, conturi multi-utilizator cu permisiuni detaliate și un API REST complet îl fac potrivit atât pentru persoane fizice, cât și pentru echipe mici.

Găzduirea Teedy pe propriul tău VPS păstrează documentele sensibile — contracte, facturi, înregistrări fiscale și documente de identitate — în infrastructura pe care o controlezi în loc de un cloud terț, oferind în continuare OCR, căutare full-text și versionare compatibilă cu auditul, gata de utilizare.