Implementează Teedy prin instalare cu un singur click.
Sistem open-source de gestionare a documentelor cu OCR și căutare full-text pentru organizarea scanărilor, PDF-urilor și fișierelor.
Alege un plan VPS pentru Teedy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Teedy
Teedy este un sistem de gestionare a documentelor open-source care transformă o grămadă de documente scanate, PDF-uri și fișiere digitale într-o arhivă structurată, căutabilă. Fiecare document încărcat este procesat prin OCR, astfel încât textul său devine complet căutabil, iar un sistem flexibil de etichete, categorii ierarhice și metadate personalizate menține colecțiile mari organizate. O interfață web curată și responsivă, conturi multi-utilizator cu permisiuni detaliate și un API REST complet îl fac potrivit atât pentru persoane fizice, cât și pentru echipe mici.
Găzduirea Teedy pe propriul tău VPS păstrează documentele sensibile — contracte, facturi, înregistrări fiscale și documente de identitate — în infrastructura pe care o controlezi în loc de un cloud terț, oferind în continuare OCR, căutare full-text și versionare compatibilă cu auditul, gata de utilizare.
Funcționalități cheie ale Teedy
Extracție de text OCR
Extrage automat textul din imagini scanate și PDF-uri folosind OCR-ul încorporat, făcând fiecare document complet căutabil.
Căutare full-text
Caută în întreaga arhivă după conținutul documentelor, etichete sau metadate pentru a localiza orice fișier în câteva secunde.
Etichete și metadate
Organizează documente cu etichete ierarhice, câmpuri de metadate personalizate și relații în loc de structuri rigide de foldere.
Permisiuni multi-utilizator
Creează conturi de utilizator și de grup cu liste de control al accesului detaliate, astfel încât echipele să partajeze documente în siguranță.
REST API și automatizare
Automatizează încărcările, ingestia și integrările printr-un API REST complet și suport pentru import prin email.
De ce să rulezi Teedy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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