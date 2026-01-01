Flarum este o platformă de forum de nouă generație care redefinește discuțiile online pentru web-ul modern. Construită cu o abordare mobile-first, oferă o experiență elegantă, rapidă și intuitivă care încurajează conversațiile semnificative. Spre deosebire de software-ul de forum tradițional care pare învechit și greoi, Flarum combină actualizări în timp real, derulare infinită și un sistem puternic de extensii într-o interfață curată, fără distrageri.

Găzduirea Flarum pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra datelor comunității tale, fără taxe per utilizator și libertatea de a instala oricare dintre cele peste 200 de extensii ale comunității. Cu MySQL gestionând stocarea datelor și peste 41 de pachete de traducere disponibile, Flarum se adaptează de la grupuri de hobby de nișă la comunități profesionale mari.