Instalează Flarum cu un singur click.
Software de forum open-source modern și elegant pentru construirea de comunități online implicate și prospere.
Alege un plan VPS pentru Flarum
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Flarum
Flarum este o platformă de forum de nouă generație care redefinește discuțiile online pentru web-ul modern. Construită cu o abordare mobile-first, oferă o experiență elegantă, rapidă și intuitivă care încurajează conversațiile semnificative. Spre deosebire de software-ul de forum tradițional care pare învechit și greoi, Flarum combină actualizări în timp real, derulare infinită și un sistem puternic de extensii într-o interfață curată, fără distrageri.
Găzduirea Flarum pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra datelor comunității tale, fără taxe per utilizator și libertatea de a instala oricare dintre cele peste 200 de extensii ale comunității. Cu MySQL gestionând stocarea datelor și peste 41 de pachete de traducere disponibile, Flarum se adaptează de la grupuri de hobby de nișă la comunități profesionale mari.
Funcționalități cheie ale Flarum
Design Mobil-First
Interfață responsivă construită de la zero pentru dispozitive mobile, oferind o experiență fluidă pe orice dimensiune de ecran.
Ecosistem bogat de extensii
Peste 200 de extensii ale comunității îți permit să adaugi autentificare socială, abonamente, sondaje și multe altele fără a modifica codul sursă.
Actualizări în timp real
Discuțiile se actualizează în timp real, fără reîmprospătarea paginii, menținând conversațiile rapide și captivante pentru comunitățile active.
Organizare bazată pe etichete
Sistemul flexibil de etichete îți permite să categorizezi discuțiile și să permiți utilizatorilor să urmărească doar subiectele care îi interesează.
Moderare puternică
Instrumentele integrate de semnalizare, suspendare și gestionare a utilizatorilor oferă moderatorilor un control detaliat asupra sănătății comunității.
De ce să rulezi Flarum pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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