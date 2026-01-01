Instalează tinyMediaManager cu un singur click.
Manager media multiplatformă pentru organizarea filmelor și a serialelor TV, preluarea metadatelor și generarea fișierelor NFO pentru centrele media.
Alege un plan VPS pentru tinyMediaManager
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu tinyMediaManager
tinyMediaManager este un manager media auto-găzduit care îți organizează colecțiile de filme și seriale TV prin preluarea de metadate bogate, imagini și evaluări de la TheMovieDB, TheTVDB și Fanart.tv. Redenumește fișierele conform șabloanelor configurabile, generează fișiere NFO compatibile cu Kodi, Emby, Jellyfin, Plex și MediaPortal și gestionează automat structurile complexe multi-disc și multi-episod.
Implementat ca un mediu desktop grafic accesibil prin noVNC, rulează în întregime în browserul tău pe portul 4000, fără niciun software client. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău înseamnă că întreaga ta bibliotecă media poate fi organizată și menținută de la distanță, cu toate metadatele stocate local sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale tinyMediaManager
Preluare metadate
Extrage metadate bogate, grafică, trailere și evaluări de la TheMovieDB, TheTVDB și Fanart.tv pentru filme și seriale TV.
Generare fișier NFO
Creează fișiere NFO în formatul așteptat de Kodi, Emby, Jellyfin, Plex și MediaPortal, menținând centrul tău media mereu sincronizat.
Redenumire automată a fișierelor
Redenumește și reorganizeă fișierele și folderele tale media conform unor șabloane complet configurabile, bazate pe metadate preluate.
Asistență emisiuni TV
Detectează și organizează structuri multi-sezon, multi-episod, inclusiv episoade speciale, episoade divizate și convenții alternative de denumire.
Desktop bazat pe browser
Rulează ca un mediu desktop complet accesibil prin noVNC în orice browser — nu este necesar niciun client VNC sau o instalare locală.
De ce să rulezi tinyMediaManager pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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