tinyMediaManager este un manager media auto-găzduit care îți organizează colecțiile de filme și seriale TV prin preluarea de metadate bogate, imagini și evaluări de la TheMovieDB, TheTVDB și Fanart.tv. Redenumește fișierele conform șabloanelor configurabile, generează fișiere NFO compatibile cu Kodi, Emby, Jellyfin, Plex și MediaPortal și gestionează automat structurile complexe multi-disc și multi-episod.

Implementat ca un mediu desktop grafic accesibil prin noVNC, rulează în întregime în browserul tău pe portul 4000, fără niciun software client. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău înseamnă că întreaga ta bibliotecă media poate fi organizată și menținută de la distanță, cu toate metadatele stocate local sub controlul tău.