Black Candy este un server de streaming muzical open-source, auto-găzduit, care transformă colecția ta audio personală într-un serviciu de streaming privat pe care îl poți accesa din orice browser sau din aplicațiile sale mobile oficiale. Acesta îți scanează biblioteca, citește metadatele și coperta albumului și prezintă totul printr-un player web curat, responsiv, cu liste de redare, funcție de căutare și conturi multi-utilizator.

Spre deosebire de platformele comerciale de streaming, Black Candy păstrează fiecare piesă, listă de redare și obicei de ascultare pe infrastructura pe care o deții. Nu există taxe de abonament, niciun catalog care se modifică fără avertisment și nicio compresie a fișierelor tale de înaltă calitate — doar muzica ta, transmisă la fidelitate maximă de pe VPS-ul tău către fiecare dispozitiv pe care îl utilizezi.