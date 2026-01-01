Reducere de până la 69% pentru Black Candy

Instalează Black Candy cu un singur click.

Server de streaming muzical cu auto-găzduire, cu un player web curat și aplicații mobile oficiale pentru colecția ta personală de muzică.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Black Candy cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Black Candy

Black Candy este un server de streaming muzical open-source, auto-găzduit, care transformă colecția ta audio personală într-un serviciu de streaming privat pe care îl poți accesa din orice browser sau din aplicațiile sale mobile oficiale. Acesta îți scanează biblioteca, citește metadatele și coperta albumului și prezintă totul printr-un player web curat, responsiv, cu liste de redare, funcție de căutare și conturi multi-utilizator.

Spre deosebire de platformele comerciale de streaming, Black Candy păstrează fiecare piesă, listă de redare și obicei de ascultare pe infrastructura pe care o deții. Nu există taxe de abonament, niciun catalog care se modifică fără avertisment și nicio compresie a fișierelor tale de înaltă calitate — doar muzica ta, transmisă la fidelitate maximă de pe VPS-ul tău către fiecare dispozitiv pe care îl utilizezi.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Black Candy

Streaming de muzică personală

Transmite-ți propria colecție din orice browser sau aplicațiile mobile oficiale, cu grafica completă a albumului, metadate și căutare.

Conturi multi-utilizator

Oferă fiecărui ascultător propriul cont de autentificare, liste de redare și istoricul de ascultare, în timp ce partajează o singură bibliotecă pe un singur server.

Transcodare din mers

Convertește automat audio la un bitrate optimizat pentru streaming, astfel încât redarea să rămână fluidă pe conexiuni lente sau mobile, fără a modifica originalele.

Liste de redare și căutare

Creează playlisturi manuale sau inteligente și găsește instantaneu orice artist, album sau piesă cu o căutare rapidă în text integral.

Deplină proprietate a datelor

Muzica ta, playlisturile tale și datele tale de ascultare rămân pe VPS-ul tău — fără abonamente, fără urmărire și fără un catalog care să dispară.

De ce să rulezi Black Candy pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

Noel
Noel

În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

Herriman
Herriman

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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