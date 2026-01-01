Instalează Black Candy cu un singur click.
Server de streaming muzical cu auto-găzduire, cu un player web curat și aplicații mobile oficiale pentru colecția ta personală de muzică.
Alege un plan VPS pentru Black Candy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Black Candy
Black Candy este un server de streaming muzical open-source, auto-găzduit, care transformă colecția ta audio personală într-un serviciu de streaming privat pe care îl poți accesa din orice browser sau din aplicațiile sale mobile oficiale. Acesta îți scanează biblioteca, citește metadatele și coperta albumului și prezintă totul printr-un player web curat, responsiv, cu liste de redare, funcție de căutare și conturi multi-utilizator.
Spre deosebire de platformele comerciale de streaming, Black Candy păstrează fiecare piesă, listă de redare și obicei de ascultare pe infrastructura pe care o deții. Nu există taxe de abonament, niciun catalog care se modifică fără avertisment și nicio compresie a fișierelor tale de înaltă calitate — doar muzica ta, transmisă la fidelitate maximă de pe VPS-ul tău către fiecare dispozitiv pe care îl utilizezi.
Funcționalități cheie ale Black Candy
Streaming de muzică personală
Transmite-ți propria colecție din orice browser sau aplicațiile mobile oficiale, cu grafica completă a albumului, metadate și căutare.
Conturi multi-utilizator
Oferă fiecărui ascultător propriul cont de autentificare, liste de redare și istoricul de ascultare, în timp ce partajează o singură bibliotecă pe un singur server.
Transcodare din mers
Convertește automat audio la un bitrate optimizat pentru streaming, astfel încât redarea să rămână fluidă pe conexiuni lente sau mobile, fără a modifica originalele.
Liste de redare și căutare
Creează playlisturi manuale sau inteligente și găsește instantaneu orice artist, album sau piesă cu o căutare rapidă în text integral.
Deplină proprietate a datelor
Muzica ta, playlisturile tale și datele tale de ascultare rămân pe VPS-ul tău — fără abonamente, fără urmărire și fără un catalog care să dispară.
De ce să rulezi Black Candy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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