Reducere de până la 69% pentru Eclipse Kura

Implementează Eclipse Kura printr-un singur click.

Framework IoT edge open-source Java/OSGi pentru gateway-uri de teren cu conectivitate încorporată Modbus, OPC-UA, BACnet și MQTT.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Eclipse Kura printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Eclipse Kura

Eclipse Kura este un framework bazat pe Java și OSGi care transformă o mașină Linux într-un gateway IoT edge gestionat. Acesta abstractizează munca de nivel scăzut de interogare a protocoalelor industriale, normalizare a sarcinilor utile, stocare în buffer a datelor offline și publicare a telemetriei către un broker cloud, astfel încât integratorii să se poată concentra pe conectarea activelor și scrierea logicii de afaceri în loc de infrastructură.

Rularea Kura pe un VPS oferă integratorilor industriali, OEM-urilor și consultanților IoT un mediu de staging reproductibil pentru configurațiile gateway-ului înainte de a fi livrate către hardware fizic. Consola de administrare bazată pe browser expune de la distanță fiecare grafic de cablare, driver și conector cloud, astfel încât tu să poți prototipa cu PLC-uri reale și brokeri MQTT fără a provisiona dispozitive edge dedicate.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Eclipse Kura

Drivere de protocol de câmp

Drivere încorporate pentru Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 și CAN bus îți permit să interoghezi PLC-uri și senzori fără a scrie cod personalizat.

Grafic vizual de legături

Mapează drivere, active, filtre și editori cloud ca un grafic vizual de flux de date direct în consola de administrare bazată pe browser.

Conectori Cloud

Publică telemetria către Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub sau orice broker MQTT cu tamponare offline și livrare de tip stocare și redirecționare.

mediu de execuție OSGi

Desfășoară la cald bundle-uri semnate și pachete de drivere prin aer pentru a extinde comportamentul gateway-ului fără a reporni framework-ul.

Orchestrare container

Gestionează containerele de sarcini de lucru pe gateway din aceeași interfață de administrare, îmbinând orchestrarea edge cu fluxurile de date Kura tradiționale.

Administrare la distanță

Configurează fiecare instantaneu, driver și politică de securitate din consola web, astfel încât o flotă de gateway-uri să poată fi reconfigurată dintr-un singur loc.

De ce să rulezi Eclipse Kura pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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