Implementează Eclipse Kura printr-un singur click.
Framework IoT edge open-source Java/OSGi pentru gateway-uri de teren cu conectivitate încorporată Modbus, OPC-UA, BACnet și MQTT.
Alege un plan VPS pentru Eclipse Kura
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Eclipse Kura
Eclipse Kura este un framework bazat pe Java și OSGi care transformă o mașină Linux într-un gateway IoT edge gestionat. Acesta abstractizează munca de nivel scăzut de interogare a protocoalelor industriale, normalizare a sarcinilor utile, stocare în buffer a datelor offline și publicare a telemetriei către un broker cloud, astfel încât integratorii să se poată concentra pe conectarea activelor și scrierea logicii de afaceri în loc de infrastructură.
Rularea Kura pe un VPS oferă integratorilor industriali, OEM-urilor și consultanților IoT un mediu de staging reproductibil pentru configurațiile gateway-ului înainte de a fi livrate către hardware fizic. Consola de administrare bazată pe browser expune de la distanță fiecare grafic de cablare, driver și conector cloud, astfel încât tu să poți prototipa cu PLC-uri reale și brokeri MQTT fără a provisiona dispozitive edge dedicate.
Funcționalități cheie ale Eclipse Kura
Drivere de protocol de câmp
Drivere încorporate pentru Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 și CAN bus îți permit să interoghezi PLC-uri și senzori fără a scrie cod personalizat.
Grafic vizual de legături
Mapează drivere, active, filtre și editori cloud ca un grafic vizual de flux de date direct în consola de administrare bazată pe browser.
Conectori Cloud
Publică telemetria către Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub sau orice broker MQTT cu tamponare offline și livrare de tip stocare și redirecționare.
mediu de execuție OSGi
Desfășoară la cald bundle-uri semnate și pachete de drivere prin aer pentru a extinde comportamentul gateway-ului fără a reporni framework-ul.
Orchestrare container
Gestionează containerele de sarcini de lucru pe gateway din aceeași interfață de administrare, îmbinând orchestrarea edge cu fluxurile de date Kura tradiționale.
Administrare la distanță
Configurează fiecare instantaneu, driver și politică de securitate din consola web, astfel încât o flotă de gateway-uri să poată fi reconfigurată dintr-un singur loc.
De ce să rulezi Eclipse Kura pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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