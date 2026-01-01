Transmute este un convertor de fișiere care prioritizează confidențialitatea, transformând documente, imagini, audio și video între formate printr-o interfață web curată. Fișierele sunt procesate de propria ta instanță auto-găzduită, mai degrabă decât de un serviciu cloud anonim, astfel încât materialele sensibile nu părăsesc niciodată infrastructura pe care o controlezi și nu există limite de încărcare, filigrane sau taxe per conversie.

Auto-găzduirea Transmute pe un VPS oferă echipelor un instrument de conversie privat, mereu disponibil, accesibil din orice browser. Este o alternativă practică la convertoarele online susținute de reclame care colectează date, ceea ce îl face potrivit pentru organizațiile cu cerințe stricte de gestionare a datelor sau pentru oricine dorește pur și simplu conversia formatelor fără a preda fișierele unei terțe părți.