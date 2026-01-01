Implementează Transmute cu un singur click.
Convertor de fișiere care prioritizează confidențialitatea și transformă documente, imagini, audio și video fără a le încărca pe servere terțe.
Alege un plan VPS pentru Transmute
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Transmute
Transmute este un convertor de fișiere care prioritizează confidențialitatea, transformând documente, imagini, audio și video între formate printr-o interfață web curată. Fișierele sunt procesate de propria ta instanță auto-găzduită, mai degrabă decât de un serviciu cloud anonim, astfel încât materialele sensibile nu părăsesc niciodată infrastructura pe care o controlezi și nu există limite de încărcare, filigrane sau taxe per conversie.
Auto-găzduirea Transmute pe un VPS oferă echipelor un instrument de conversie privat, mereu disponibil, accesibil din orice browser. Este o alternativă practică la convertoarele online susținute de reclame care colectează date, ceea ce îl face potrivit pentru organizațiile cu cerințe stricte de gestionare a datelor sau pentru oricine dorește pur și simplu conversia formatelor fără a preda fișierele unei terțe părți.
Funcționalități cheie ale Transmute
Conversie axată pe confidențialitate
Fișierele sunt procesate în întregime pe propria ta instanță auto-găzduită, astfel încât documentele și media sensibile nu ajung niciodată pe un server terț.
Suport multiformat
Convertește formate de documente, imagini, audio și video dintr-o singură interfață, fără a instala software desktop.
Fără limite de încărcare
Auto-găzduirea elimină limitele de dimensiune a fișierelor și filigranele pe care le impun serviciile gratuite de conversie online.
Interfață bazată pe browser
Trage, plasează și convertește din orice browser cu o interfață simplă care nu necesită un cont pentru a începe.
Proprietate deplină asupra datelor
Rulează serviciul pe propriul tău VPS pentru a păstra controlul complet asupra locului unde sunt stocate fișierele și cât timp sunt reținute.
De ce să rulezi Transmute pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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