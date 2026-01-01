Implementează Kavita cu instalare printr-un singur click.
Bibliotecă digitală cu auto-găzduire pentru benzi desenate, manga, light novel-uri și cărți electronice, cu cititoare dedicate și suport multi-utilizator.
Alege un plan VPS pentru Kavita
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kavita
Kavita este un manager de bibliotecă digitală cu auto-găzduire, bogat în funcții, care suportă formate CBZ, CBR, EPUB, PDF și toate formatele majore de benzi desenate și cărți electronice. Acesta scanează și cataloghează automat media ta cu extragere automată a metadatelor și oferă interfețe dedicate de citire optimizate pentru fiecare tip de conținut — inclusiv pagini duble de benzi desenate, flux manga de la dreapta la stânga și derulare continuă Webtoon.
Găzduirea Kavita pe propriul tău VPS face ca întreaga ta colecție să fie disponibilă 24/7 de pe orice dispozitiv, fără a depinde de timpul de funcționare al hardware-ului de acasă. Suportul multi-utilizator cu permisiuni bazate pe roluri permite familiilor să partajeze o bibliotecă cu controale de acces adecvate vârstei, în timp ce suportul OPDS înseamnă că orice aplicație de citire compatibilă se poate conecta la serverul tău.
Funcționalități cheie ale Kavita
Suport universal pentru formate
Citește fișiere CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF și EPUB cu detectare automată a formatului și redare optimizată pentru fiecare tip de fișier.
Cititori specializați
Modurile de citire dedicate pentru benzi desenate, manga (de la dreapta la stânga), cărți electronice și derularea Webtoon se adaptează automat fiecărui tip de conținut.
Biblioteci multi-utilizator
Creează conturi de utilizator nelimitate cu roluri de administrator, bibliotecar și cititor, plus controale de restricție de vârstă pentru o navigare sigură pentru familie.
Metadate inteligente
Kavita+ se conectează la Comic Vine, AniList și alți furnizori pentru a-ți îmbogăți automat biblioteca cu coperți, descrieri și informații despre creatori.
Suport OPDS și Tachiyomi
Accesează-ți biblioteca prin orice aplicație compatibilă OPDS sau extensia Tachiyomi pe Android, oferindu-ți flexibilitate în modul în care citești.
De ce să rulezi Kavita pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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