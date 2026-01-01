Kavita este un manager de bibliotecă digitală cu auto-găzduire, bogat în funcții, care suportă formate CBZ, CBR, EPUB, PDF și toate formatele majore de benzi desenate și cărți electronice. Acesta scanează și cataloghează automat media ta cu extragere automată a metadatelor și oferă interfețe dedicate de citire optimizate pentru fiecare tip de conținut — inclusiv pagini duble de benzi desenate, flux manga de la dreapta la stânga și derulare continuă Webtoon.

Găzduirea Kavita pe propriul tău VPS face ca întreaga ta colecție să fie disponibilă 24/7 de pe orice dispozitiv, fără a depinde de timpul de funcționare al hardware-ului de acasă. Suportul multi-utilizator cu permisiuni bazate pe roluri permite familiilor să partajeze o bibliotecă cu controale de acces adecvate vârstei, în timp ce suportul OPDS înseamnă că orice aplicație de citire compatibilă se poate conecta la serverul tău.