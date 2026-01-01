HashiCorp Vault este o platformă de gestionare a secretelor bazată pe identitate, care centralizează controlul asupra datelor sensibile — chei API, parole de baze de date, certificate și token-uri — în întreaga ta infrastructură. În loc să împrăștie credențialele prin fișiere de configurare și variabile de mediu, Vault oferă o singură sursă de încredere cu înregistrare completă a auditului pentru fiecare eveniment de acces.

Vault suportă secrete dinamice generate la cerere și revocate automat după utilizare, reducând dramatic expunerea cauzată de credențialele scurse sau cu durată lungă de viață. Auto-găzduirea Vault pe un VPS menține infrastructura ta de secrete în întregime sub controlul tău — niciun furnizor de cloud nu are acces la cheile tale, la jurnalele de audit sau la aplicațiile pe care le protejează.