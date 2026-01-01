Instalează Vault cu instalare dintr-un singur click.
Platformă de gestionare a secretelor la standarde industriale pentru stocarea, accesarea și rotirea sigură a credențialelor și certificatelor sensibile.
Alege un plan VPS pentru Vault
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Vault
HashiCorp Vault este o platformă de gestionare a secretelor bazată pe identitate, care centralizează controlul asupra datelor sensibile — chei API, parole de baze de date, certificate și token-uri — în întreaga ta infrastructură. În loc să împrăștie credențialele prin fișiere de configurare și variabile de mediu, Vault oferă o singură sursă de încredere cu înregistrare completă a auditului pentru fiecare eveniment de acces.
Vault suportă secrete dinamice generate la cerere și revocate automat după utilizare, reducând dramatic expunerea cauzată de credențialele scurse sau cu durată lungă de viață. Auto-găzduirea Vault pe un VPS menține infrastructura ta de secrete în întregime sub controlul tău — niciun furnizor de cloud nu are acces la cheile tale, la jurnalele de audit sau la aplicațiile pe care le protejează.
Funcționalități cheie ale Vault
Secrete dinamice
Generează acreditări de scurtă durată pentru baze de date și servicii cloud la cerere — revocate automat după un TTL configurabil, eliminând riscul provenit de la secrete scurse de lungă durată.
Criptare ca serviciu
Criptează și decriptează datele aplicației prin intermediul API-ului Vault fără a gestiona direct cheile criptografice, menținând datele sensibile protejate fără modificări la stratul tău de stocare.
Jurnalizare completă de audit
Fiecare citire, scriere și ștergere a unui secret este înregistrată cu detalii complete de identitate și marcaj temporal, oferind o pistă inalterabilă pentru auditurile de conformitate și investigațiile de incidente.
Metode de autentificare multiple
Te poți autentifica prin token-uri, AppRole, GitHub, AWS IAM sau conturi de serviciu Kubernetes, integrând Vault în fluxurile tale existente de identitate și implementare.
Leasing de secrete și TTL-uri
Secretele sunt emise cu valori de valabilitate și pot fi reînnoite sau revocate programatic, oferindu-ți un control detaliat al ciclului de viață asupra fiecărei credențiale gestionate de Vault.
De ce să rulezi Vault pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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