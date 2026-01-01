Instalează Authentik cu un singur click.
Furnizor de identitate open-source care oferă SSO la nivel de întreprindere, OAuth2, SAML și autentificare multi-factor pentru orice aplicație.
Alege un plan VPS pentru Authentik
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Authentik
Authentik este un furnizor de identitate open-source flexibil, care oferă organizațiilor autentificare de nivel enterprise și gestionare a utilizatorilor fără complexitatea asociată în mod obișnuit cu infrastructura de identitate. Acesta acceptă protocoalele OAuth2, OpenID Connect și SAML, făcându-l compatibil cu practic orice aplicație sau serviciu care necesită autentificarea utilizatorilor. Autentificarea multi-factor, fluxurile de conectare personalizabile, integrarea LDAP și un portal de utilizator self-service completează capacitățile sale.
Auto-găzduirea Authentik îți oferă suveranitate completă asupra datelor de autentificare ale utilizatorilor și datelor de sesiune, elimină taxele recurente per utilizator percepute de furnizorii comerciali de identitate și îți permite să adaptezi fluxurile de autentificare la cerințele exacte ale organizației tale. Această implementare rulează un server, un worker de fundal, PostgreSQL și Redis — tot ce este necesar pentru o platformă de identitate pregătită pentru producție.
Funcționalități cheie ale Authentik
Protocoale SSO universale
Suportul OAuth2, OpenID Connect și SAML înseamnă că Authentik funcționează ca furnizor de identitate pentru practic orice aplicație sau serviciu modern, din start.
MFA flexibilă
Aplică autentificarea multi-factor prin aplicații de autentificare TOTP, chei hardware WebAuthn sau SMS — configurabil pe aplicație sau grup de utilizatori.
Fluxuri de autentificare personalizabile
Concepe fluxuri de autentificare cu pași condiționali, branding personalizat și control al accesului bazat pe politici pentru a corespunde cerințelor de securitate ale organizației tale.
Integrare director LDAP
Conectează-te la directoare Active Directory sau LDAP existente pentru a sincroniza utilizatori și grupuri, evitând necesitatea de a reconstrui baza ta de date de utilizatori de la zero.
Audit și jurnalizare a conformității
Jurnalele detaliate de evenimente și jurnalele de audit înregistrează fiecare eveniment de autentificare, oferindu-ți vizibilitatea necesară pentru revizuirile de securitate și conformitatea cu reglementările.
De ce să rulezi Authentik pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
2FAuth
Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil