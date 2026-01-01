Authentik este un furnizor de identitate open-source flexibil, care oferă organizațiilor autentificare de nivel enterprise și gestionare a utilizatorilor fără complexitatea asociată în mod obișnuit cu infrastructura de identitate. Acesta acceptă protocoalele OAuth2, OpenID Connect și SAML, făcându-l compatibil cu practic orice aplicație sau serviciu care necesită autentificarea utilizatorilor. Autentificarea multi-factor, fluxurile de conectare personalizabile, integrarea LDAP și un portal de utilizator self-service completează capacitățile sale.

Auto-găzduirea Authentik îți oferă suveranitate completă asupra datelor de autentificare ale utilizatorilor și datelor de sesiune, elimină taxele recurente per utilizator percepute de furnizorii comerciali de identitate și îți permite să adaptezi fluxurile de autentificare la cerințele exacte ale organizației tale. Această implementare rulează un server, un worker de fundal, PostgreSQL și Redis — tot ce este necesar pentru o platformă de identitate pregătită pentru producție.