Authorizer este un server de autentificare și autorizare auto-găzduit care înlocuiește servicii cloud precum Auth0, Firebase Auth sau Clerk. Acesta oferă autentificare cu email/parolă, OAuth social cu peste 10 furnizori, link-uri magice, autentificare multi-factor și control al accesului bazat pe roluri din start — toate rulând în propria infrastructură, cu datele utilizatorilor stocate în propria bază de date.

În loc să plătești taxe per utilizator sau să încredințezi unei terțe părți acreditările utilizatorilor tăi, auto-găzduirea Authorizer îți păstrează proprietatea deplină asupra stratului tău de identitate. Acesta expune un API GraphQL și o pagină de autentificare încorporată către care aplicațiile tale pot redirecționa, susținut de SQLite, PostgreSQL, MySQL sau unul dintre cele peste 13 backend-uri de baze de date acceptate.