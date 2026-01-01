Implementează Authorizer cu un singur click.
Server de autentificare auto-găzduit, cu sursă deschisă, care oferă aplicațiilor tale un strat complet de identitate, fără servicii SaaS terțe.
Alege un plan VPS pentru Authorizer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu Authorizer
Authorizer este un server de autentificare și autorizare auto-găzduit care înlocuiește servicii cloud precum Auth0, Firebase Auth sau Clerk. Acesta oferă autentificare cu email/parolă, OAuth social cu peste 10 furnizori, link-uri magice, autentificare multi-factor și control al accesului bazat pe roluri din start — toate rulând în propria infrastructură, cu datele utilizatorilor stocate în propria bază de date.
În loc să plătești taxe per utilizator sau să încredințezi unei terțe părți acreditările utilizatorilor tăi, auto-găzduirea Authorizer îți păstrează proprietatea deplină asupra stratului tău de identitate. Acesta expune un API GraphQL și o pagină de autentificare încorporată către care aplicațiile tale pot redirecționa, susținut de SQLite, PostgreSQL, MySQL sau unul dintre cele peste 13 backend-uri de baze de date acceptate.
Funcționalități cheie ale Authorizer
Social și autentificare fără parolă
Suport pentru Google, GitHub și peste 10 furnizori OAuth, alături de link magic și MFA bazat pe TOTP, astfel încât utilizatorii să se poată conecta în orice mod preferă.
Controlul accesului bazat pe roluri
Definește roluri personalizate și roluri protejate pentru a restricționa ce pot face utilizatorii autentificați în cadrul aplicației tale.
GraphQL API
Interfața GraphQL completă pentru gestionarea utilizatorilor, emiterea de tokenuri și configurare face integrarea simplă în orice stack tehnologic.
Interfață de conectare încorporată
Vine cu o pagină de autentificare gata de utilizare la /app și un panou de bord de administrare la /dashboard — nu este necesară o interfață de utilizator de autentificare personalizată pentru a începe.
peste 13 sisteme de baze de date
Rulează cu SQLite pentru simplitate sau conectează-te la PostgreSQL, MySQL, MongoDB, sau la una dintre cele peste 10 alte baze de date acceptate pe măsură ce nevoile tale cresc.
De ce să rulezi Authorizer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
Se verifică...
Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
Explorează mai multe aplicații de implementat
PostgreSQL
PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database systemImplementează
Visual Studio Code Server
Rulează Visual Studio Code în browserul tău oriundeImplementează
Adminer
Interfață completă de gestionare a bazelor de date care suportă peste 11 sisteme de baze de dateImplementează