Vaultwarden este o implementare neoficială, ușoară, a API-ului serverului Bitwarden, scrisă în Rust. Utilizează o fracțiune din memoria necesară serverului oficial Bitwarden, rămânând în același timp pe deplin compatibil cu toți clienții oficiali Bitwarden — extensiile de browser, aplicațiile desktop și aplicațiile mobile funcționează toate fără modificări.

Găzduirea propriei seif de parole pe un VPS menține fiecare parolă, notă securizată și credențial în întregime în propria infrastructură. Acest șablon rutează automat HTTPS prin proxy-ul invers Traefik preinstalat, cu certificate Let's Encrypt, satisfăcând cerința HTTPS a clienților Bitwarden de la prima implementare.