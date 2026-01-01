Instalează Vaultwarden cu un singur click.
Manager de parole simplu de utilizat, cu auto-găzduire, compatibil cu Bitwarden, scris în Rust, cu HTTPS automat prin Traefik.
Alege un plan VPS pentru Vaultwarden
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Vaultwarden
Vaultwarden este o implementare neoficială, ușoară, a API-ului serverului Bitwarden, scrisă în Rust. Utilizează o fracțiune din memoria necesară serverului oficial Bitwarden, rămânând în același timp pe deplin compatibil cu toți clienții oficiali Bitwarden — extensiile de browser, aplicațiile desktop și aplicațiile mobile funcționează toate fără modificări.
Găzduirea propriei seif de parole pe un VPS menține fiecare parolă, notă securizată și credențial în întregime în propria infrastructură. Acest șablon rutează automat HTTPS prin proxy-ul invers Traefik preinstalat, cu certificate Let's Encrypt, satisfăcând cerința HTTPS a clienților Bitwarden de la prima implementare.
Funcționalități cheie ale Vaultwarden
Bitwarden compatibil
Toate extensiile oficiale de browser Bitwarden, clienții desktop și mobili se conectează la Vaultwarden fără nicio modificare.
Eficiența Rust
Scris în Rust, Vaultwarden utilizează o fracțiune din memoria RAM și CPU necesare de serverul oficial Bitwarden bazat pe Java.
Automat HTTPS
Traficul este rutat prin proxy-ul Traefik preinstalat cu certificate Let's Encrypt, îndeplinind imediat cerința HTTPS a Bitwarden.
Suport organizație
Partajează elemente din seif cu membrii familiei sau ai echipei folosind funcțiile de organizare și colecție ale Vaultwarden.
Acces de urgență
Acordă contactelor de încredere acces de urgență la seiful tău cu perioade de așteptare configurabile pentru scenarii de recuperare a contului.
De ce să rulezi Vaultwarden pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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