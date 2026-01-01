2FAuth este o alternativă cu sursă deschisă, bazată pe web, la aplicațiile de autentificare mobilă precum Google Authenticator și Authy. Generează Parole unice bazate pe timp (TOTP) și coduri HOTP printr-o interfață de browser curată, astfel încât codurile tale de autentificare sunt accesibile de pe orice dispozitiv—nu blocate pe un singur telefon.

Spre deosebire de autentificatoarele doar pentru mobil, 2FAuth stochează secretele tale pe infrastructura pe care o controlezi, cu stocare criptată și protecție opțională a contului. Aceasta înseamnă fără blocare la un anumit furnizor, fără date partajate cu servicii comerciale și fără dependență de un telefon care ar putea fi pierdut sau deteriorat atunci când ai cea mai mare nevoie să te conectezi.