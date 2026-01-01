Implementează 2FAuth cu instalare printr-un singur click.
Manager de autentificare cu doi factori, bazat pe web și auto-găzduit, accesibil de pe orice dispozitiv, păstrând codurile tale sub controlul tău.
Alege un plan VPS pentru 2FAuth
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu 2FAuth
2FAuth este o alternativă cu sursă deschisă, bazată pe web, la aplicațiile de autentificare mobilă precum Google Authenticator și Authy. Generează Parole unice bazate pe timp (TOTP) și coduri HOTP printr-o interfață de browser curată, astfel încât codurile tale de autentificare sunt accesibile de pe orice dispozitiv—nu blocate pe un singur telefon.
Spre deosebire de autentificatoarele doar pentru mobil, 2FAuth stochează secretele tale pe infrastructura pe care o controlezi, cu stocare criptată și protecție opțională a contului. Aceasta înseamnă fără blocare la un anumit furnizor, fără date partajate cu servicii comerciale și fără dependență de un telefon care ar putea fi pierdut sau deteriorat atunci când ai cea mai mare nevoie să te conectezi.
Funcționalități cheie ale 2FAuth
Acces bazat pe web
Accesează toate codurile tale 2FA de pe orice browser, de pe orice dispozitiv, eliminând dependența de un singur telefon în momentele critice de autentificare.
Suport TOTP și HOTP
Generează atât parole unice bazate pe timp, cât și pe contor, acoperind standardele de autentificare utilizate de practic fiecare serviciu care oferă 2FA.
Configurare ușoară a contului
Adaugă conturi prin scanarea codului QR sau introducere manuală și organizează-le în grupuri cu pictograme pentru identificare vizuală rapidă.
Import și export
Migrează de la Google Authenticator, Aegis și 2FAS cu instrumente de import încorporate și exportă-ți datele oricând pentru a preveni blocarea.
Autentificare fără parolă
Suportul WebAuthn îți permite să te autentifici la 2FAuth însuși fără o parolă, adăugând un strat modern de securitate managerului care îți păzește celelalte conturi.
De ce să rulezi 2FAuth pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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