Instalează Sonarr cu un singur click.
Manager automatizat de colecții de seriale TV care monitorizează, descarcă, redenumește și organizează episoade de pe Usenet și torrente.
Alege un plan VPS pentru Sonarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Sonarr
Sonarr este un manager complet de colecții de seriale TV și un înregistrator video personal pentru utilizatorii Usenet și BitTorrent. Monitorizează fluxurile RSS pentru noi lansări de episoade, le descarcă automat prin clientul tău de descărcare preferat și organizează fișierele rezultate cu o denumire consecventă — totul fără intervenție manuală. Fiind un membru cheie al suitei arr, Sonarr se integrează perfect cu Radarr, Prowlarr și servere media precum Plex și Jellyfin.
Implementarea Sonarr pe VPS-ul tău înseamnă că rulează 24/7, capturând noi lansări în momentul în care apar, chiar și atunci când computerul tău de acasă este oprit. Stocarea persistentă protejează configurațiile bibliotecii tale și profilurile de calitate, în timp ce API-ul REST permite integrarea cu instrumente de gestionare a solicitărilor pentru a construi un ecosistem media de acasă complet automatizat.
Funcționalități cheie ale Sonarr
Monitorizare automată a episoadelor
Urmărește episoadele viitoare prin fluxuri RSS și le descarcă automat imediat ce devin disponibile noi lansări.
Managementul profilului de calitate
Definește rezoluțiile preferate, codecurile și dimensiunile de fișiere per serie, și lasă Sonarr să actualizeze automat la versiuni mai bune când apar.
Descarcă integrarea clientului
Se conectează la qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet și multe altele — suportând atât fluxurile de lucru torrent, cât și Usenet dintr-o singură interfață.
Sincronizare server media
Declanșează actualizări automate ale bibliotecii în Plex, Jellyfin, Emby și Kodi după fiecare descărcare, menținând serverul tău media actualizat fără actualizări manuale.
Gestionare pachet sezon
Procesează inteligent descărcările pachetelor de sezoane, extrăgând episoade individuale și potrivindu-le cu intrările seriilor monitorizate.
De ce să rulezi Sonarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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