Sonarr este un manager complet de colecții de seriale TV și un înregistrator video personal pentru utilizatorii Usenet și BitTorrent. Monitorizează fluxurile RSS pentru noi lansări de episoade, le descarcă automat prin clientul tău de descărcare preferat și organizează fișierele rezultate cu o denumire consecventă — totul fără intervenție manuală. Fiind un membru cheie al suitei arr, Sonarr se integrează perfect cu Radarr, Prowlarr și servere media precum Plex și Jellyfin.

Implementarea Sonarr pe VPS-ul tău înseamnă că rulează 24/7, capturând noi lansări în momentul în care apar, chiar și atunci când computerul tău de acasă este oprit. Stocarea persistentă protejează configurațiile bibliotecii tale și profilurile de calitate, în timp ce API-ul REST permite integrarea cu instrumente de gestionare a solicitărilor pentru a construi un ecosistem media de acasă complet automatizat.