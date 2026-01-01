Apache ShenYu este un gateway API open-source, nativ Java, construit pentru medii de microservicii care necesită un debit ridicat și o latență scăzută. Acționează ca un punct de intrare unificat pentru rutare, conversie de protocol și guvernanța traficului pentru servicii construite pe Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket și altele. O arhitectură de plugin-uri interschimbabile la cald îți permite să activezi sau să dezactivezi politicile de control al traficului — limitarea ratei, autentificare, WAF, întreruperea circuitului — fără a reporni gateway-ul.

Consola de administrare inclusă oferă echipei tale vizibilitate în timp real și control dinamic asupra regulilor de rutare, selectorilor și permisiunilor de sistem printr-un panou de bord bazat pe browser. Găzduirea ShenYu pe propriul tău VPS menține traficul API în cadrul infrastructurii tale, elimină costurile de ieșire din cloud per cerere și îți permite să impui politici de guvernanță fără a depinde de un serviciu de gateway API administrat.