Instalează Apache ShenYu cu un singur click.
Gateway API nativ Java performant pentru proxy de servicii, conversie de protocol și guvernanță API la scară largă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache ShenYu
Apache ShenYu este un gateway API open-source, nativ Java, construit pentru medii de microservicii care necesită un debit ridicat și o latență scăzută. Acționează ca un punct de intrare unificat pentru rutare, conversie de protocol și guvernanța traficului pentru servicii construite pe Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket și altele. O arhitectură de plugin-uri interschimbabile la cald îți permite să activezi sau să dezactivezi politicile de control al traficului — limitarea ratei, autentificare, WAF, întreruperea circuitului — fără a reporni gateway-ul.
Consola de administrare inclusă oferă echipei tale vizibilitate în timp real și control dinamic asupra regulilor de rutare, selectorilor și permisiunilor de sistem printr-un panou de bord bazat pe browser. Găzduirea ShenYu pe propriul tău VPS menține traficul API în cadrul infrastructurii tale, elimină costurile de ieșire din cloud per cerere și îți permite să impui politici de guvernanță fără a depinde de un serviciu de gateway API administrat.
Funcționalități cheie ale Apache ShenYu
Pluginuri interșanjabile la cald
Activează, dezactivează sau reconfigurează pluginurile de trafic — limitarea ratei, autentificarea, WAF și altele — în timpul execuției, fără a reporni gateway-ul sau a întrerupe traficul live.
Suport multi-protocol
Proxează cererile prin Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket și MQTT dintr-un singur punct de intrare al gateway-ului.
Control dinamic al traficului
Definirea selectorilor și a regulilor de rutare prin interfața de administrare, care intră în vigoare imediat, oferă echipelor de operațiuni un control granular asupra cărui upstream primește fiecare solicitare.
Observabilitate integrată
Urmărirea distribuită, exportul de metrici și integrările de logare structurată îți oferă vizibilitate completă asupra latenței API și a ratelor de eroare în toate serviciile proxy.
OAuth 2.0 și autentificare JWT
Securizează API-urile cu OAuth 2.0, validarea token-ului JWT sau verificarea semnăturii personalizate la nivelul gateway-ului înainte ca cererile să ajungă la serviciile tale backend.
De ce să rulezi Apache ShenYu pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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