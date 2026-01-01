Implementează Mylar3 cu instalare cu un singur click.
Descărcător și manager de bibliotecă de benzi desenate auto-găzduit, care automatizează urmărirea noilor numere din surse NZB și torrent.
Alege un plan VPS pentru Mylar3
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mylar3
Mylar3 este fork-ul de Python 3 al Mylar, menținut activ — un program automat de descărcare de benzi desenate și un manager de bibliotecă ce urmărește serii, pune în coadă numere noi pe măsură ce sunt lansate, transferă descărcările către clientul tău existent și post-procesează fișierele CBR/CBZ rezultate într-o bibliotecă curată. Comunică cu SABnzbd, NZBGet și o gamă largă de clienți de torrent, inclusiv qBittorrent, Transmission, Deluge și rTorrent.
Găzduirea Mylar3 pe propriul tău VPS îți păstrează lista de lectură, coada de vizionare și credențialele clientului de descărcare în infrastructura ta, mai degrabă decât într-un serviciu SaaS. Combinată cu un cititor de benzi desenate precum Komga sau Kavita, implementarea devine un stack personal de tip Plex pentru benzi desenate — preluând automat numere noi într-o bibliotecă pe care cititorii de pe mobil și desktop o pot accesa de oriunde.
Funcționalități cheie ale Mylar3
Liste de vizionare seriale
Urmărește seriile în desfășurare, numerele individuale, arcurile narative și one-shot-urile, astfel încât noile lansări să fie puse în coadă automat în momentul în care devin disponibile.
NZB și clienți torrent
Transferă descărcările către SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent și alți clienți prin API-urile lor standard.
Integrări de Indexer
Căută în indexatori Newznab/Torznab, furnizori DDL publici și fluxuri RSS configurabile pentru a găsi fiecare problemă urmărită.
Post-procesare bibliotecă
Redenumește, mută și etichetează fișierele descărcate într-o structură de foldere curată (CBR/CBZ) potrivită pentru Komga, Kavita, ComicRack și altele.
Metadate ComicVine
Extrage coperta, numerotarea edițiilor și metadatele editorului de pe ComicVine, astfel încât biblioteca să rămână consecventă și bine etichetată.
Planificator de fundal
Rulează verificări programate continue pentru probleme noi, completări lipsă și redenumirea sarcinilor, astfel încât biblioteca să se actualizeze fără intervenție manuală.
De ce să rulezi Mylar3 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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