Mylar3 este fork-ul de Python 3 al Mylar, menținut activ — un program automat de descărcare de benzi desenate și un manager de bibliotecă ce urmărește serii, pune în coadă numere noi pe măsură ce sunt lansate, transferă descărcările către clientul tău existent și post-procesează fișierele CBR/CBZ rezultate într-o bibliotecă curată. Comunică cu SABnzbd, NZBGet și o gamă largă de clienți de torrent, inclusiv qBittorrent, Transmission, Deluge și rTorrent.

Găzduirea Mylar3 pe propriul tău VPS îți păstrează lista de lectură, coada de vizionare și credențialele clientului de descărcare în infrastructura ta, mai degrabă decât într-un serviciu SaaS. Combinată cu un cititor de benzi desenate precum Komga sau Kavita, implementarea devine un stack personal de tip Plex pentru benzi desenate — preluând automat numere noi într-o bibliotecă pe care cititorii de pe mobil și desktop o pot accesa de oriunde.