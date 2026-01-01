Node-RED este un instrument de programare vizuală bazat pe flux, construit pe Node.js, care îți permite să conectezi hardware, API-uri și servicii online folosind un editor drag-and-drop bazat pe browser. Dezvoltat inițial de IBM și acum menținut de OpenJS Foundation, simplifică crearea fluxurilor de lucru de automatizare fără a scrie cod complex — conectează noduri pe o pânză și implementează în câteva secunde.

Găzduirea Node-RED pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra fluxurilor tale și a datelor sensibile pe care le procesează, fără limite de utilizare, fără limitare a ratei și fără dependență de o platformă cloud. Fie că automatizezi senzori IoT, integrezi servicii de afaceri sau orchestrezi pipeline-uri API, Node-RED oferă un runtime flexibil și extensibil care rulează oriunde ai nevoie de el.