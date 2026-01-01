Implementează Node-RED cu o instalare printr-un singur click.
Instrument de programare vizuală low-code pentru conectarea dispozitivelor IoT, API-urilor și serviciilor online.
Alege un plan VPS pentru Node-RED
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Node-RED
Node-RED este un instrument de programare vizuală bazat pe flux, construit pe Node.js, care îți permite să conectezi hardware, API-uri și servicii online folosind un editor drag-and-drop bazat pe browser. Dezvoltat inițial de IBM și acum menținut de OpenJS Foundation, simplifică crearea fluxurilor de lucru de automatizare fără a scrie cod complex — conectează noduri pe o pânză și implementează în câteva secunde.
Găzduirea Node-RED pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra fluxurilor tale și a datelor sensibile pe care le procesează, fără limite de utilizare, fără limitare a ratei și fără dependență de o platformă cloud. Fie că automatizezi senzori IoT, integrezi servicii de afaceri sau orchestrezi pipeline-uri API, Node-RED oferă un runtime flexibil și extensibil care rulează oriunde ai nevoie de el.
Funcționalități cheie ale Node-RED
Editor vizual de flux
Editorul drag-and-drop bazat pe browser îți permite să construiești și să implementezi integrări complexe fără a scrie cod, făcând automatizarea accesibilă tuturor.
Peste 4.000 de noduri ale comunității
Instalează noduri pentru MQTT, HTTP, baze de date, API-uri cloud și sute de alte servicii direct din managerul de palete încorporat.
IoT și MQTT Nativ
Suportul de primă clasă pentru MQTT, Modbus și alte protocoale IoT face din Node-RED platforma standard pentru casa inteligentă și automatizarea industrială.
Noduri funcție JavaScript
Scrie JavaScript personalizat în cadrul fluxurilor pentru a gestiona transformări complexe de date și logica de afaceri fără a părăsi editorul vizual.
Partajare flux și bibliotecă
Exportă fluxuri ca JSON și importă fluxuri predefinite din biblioteca comunității Node-RED pentru a începe instantaneu cu integrări comune.
De ce să rulezi Node-RED pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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