YaCy este un motor de căutare web complet distribuit, peer-to-peer, care rulează în întregime pe propriul tău server. Spre deosebire de Google sau Bing, nu există o autoritate centrală care să controleze rezultatele căutării — fiecare instanță YaCy parcurge și indexează web-ul independent, în timp ce se conectează la un index global partajat, menținut de mii de alți parteneri YaCy. Interogările de căutare sunt hash-uite înainte de a fi partajate cu partenerii, păstrând căutările private prin design.

Auto-găzduirea YaCy îți oferă un aparat de căutare privat, fără urmărire, fără influență publicitară asupra clasamentelor și fără jurnale de interogări trimise către terți. Funcționează și ca un motor de căutare intranet, indexând resurse HTTP, FTP și SMB într-o rețea locală fără conectivitate la internet.