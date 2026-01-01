Implementează YaCy cu un singur click.
Motor de căutare web auto-găzduit, peer-to-peer, care indexează și caută pe web fără servere centrale sau urmărire.
Alege un plan VPS pentru YaCy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu YaCy
YaCy este un motor de căutare web complet distribuit, peer-to-peer, care rulează în întregime pe propriul tău server. Spre deosebire de Google sau Bing, nu există o autoritate centrală care să controleze rezultatele căutării — fiecare instanță YaCy parcurge și indexează web-ul independent, în timp ce se conectează la un index global partajat, menținut de mii de alți parteneri YaCy. Interogările de căutare sunt hash-uite înainte de a fi partajate cu partenerii, păstrând căutările private prin design.
Auto-găzduirea YaCy îți oferă un aparat de căutare privat, fără urmărire, fără influență publicitară asupra clasamentelor și fără jurnale de interogări trimise către terți. Funcționează și ca un motor de căutare intranet, indexând resurse HTTP, FTP și SMB într-o rețea locală fără conectivitate la internet.
Funcționalități cheie ale YaCy
Index peer-to-peer
Fiecare nod YaCy se alătură unui index distribuit global, partajând pagini indexate cu alte noduri și primind rezultate în schimb — nu este necesar un server central.
Crawler web integrat
Programe de crawling configurabile și controale de adâncime pentru a indexa continuu domenii și pentru a menține rezultatele căutării tale locale actualizate și relevante.
Căutare axată pe confidențialitate
Interogările de căutare sunt hash-uite înainte de a fi partajate cu rețeaua P2P, împiedicând orice peer să identifice ce ai căutat.
Mod de căutare Intranet
Indexează și caută resurse interne HTTP, FTP și SMB într-o rețea locală fără a expune date internetului public.
API REST programabil
Fiecare funcție de administrare este accesibilă prin endpoint-uri REST XML și JSON, permițând automatizarea și integrări personalizate de portaluri de căutare.
De ce să rulezi YaCy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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