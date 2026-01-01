Collabora Online este o suită office online auto-găzduită, bazată pe tehnologia LibreOffice, care rulează în întregime în browser. Echipele deschid documente Word, Excel și PowerPoint direct dintr-o aplicație de stocare a fișierelor, precum Nextcloud, Seafile sau Pydio Cells, și le editează în colaborare în timp real, cu cursoare live, comentarii, urmărirea modificărilor și previzualizări instantanee — nu este necesar niciun client desktop, nici Microsoft 365, nici Google Workspace.

Auto-găzduirea Collabora pe propriul tău VPS păstrează fiecare document, foaie de calcul și prezentare pe o infrastructură pe care o controlezi. Asociază-l cu una dintre aplicațiile de stocare a fișierelor din acest catalog pentru a oferi echipei tale o înlocuire completă on-premise pentru suitele office cloud, cu compatibilitate completă a formatelor de fișiere și fără taxe per utilizator.