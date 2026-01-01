Implementează Collabora Online cu o instalare printr-un singur click.
Suită office online auto-găzduită, bazată pe LibreOffice, care permite echipelor să editeze în colaborare documente, foi de calcul și prezentări în browser.
Alege un plan VPS pentru Collabora Online
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Collabora Online
Collabora Online este o suită office online auto-găzduită, bazată pe tehnologia LibreOffice, care rulează în întregime în browser. Echipele deschid documente Word, Excel și PowerPoint direct dintr-o aplicație de stocare a fișierelor, precum Nextcloud, Seafile sau Pydio Cells, și le editează în colaborare în timp real, cu cursoare live, comentarii, urmărirea modificărilor și previzualizări instantanee — nu este necesar niciun client desktop, nici Microsoft 365, nici Google Workspace.
Auto-găzduirea Collabora pe propriul tău VPS păstrează fiecare document, foaie de calcul și prezentare pe o infrastructură pe care o controlezi. Asociază-l cu una dintre aplicațiile de stocare a fișierelor din acest catalog pentru a oferi echipei tale o înlocuire completă on-premise pentru suitele office cloud, cu compatibilitate completă a formatelor de fișiere și fără taxe per utilizator.
Funcționalități cheie ale Collabora Online
Colaborare în timp real
Mai mulți utilizatori editează același fișier Word, Excel sau PowerPoint simultan, cu cursoare în timp real, comentarii și sincronizare instantanee a modificărilor.
Compatibilitate Microsoft Office
Deschide și salvează fișiere .docx, .xlsx și .pptx fără pierderi de conversie datorită randării native LibreOffice a formatelor OOXML.
Se integrează cu stocarea fișierelor
Se conectează la Nextcloud, Seafile, Pydio Cells și alte servere de fișiere compatibile WOPI, fără nicio modificare de cod la aplicația gazdă.
Urmărește modificările și comentariile
Revizuiește documentele cu modul de urmărire a modificărilor, comentarii inline, sugestii și istoricul versiunilor, familiar din suitele office desktop.
Optimizat pentru mobil și tabletă
Interfața editorului optimizată pentru atingere funcționează pe telefoane, tablete și Chromebookuri, astfel încât colaboratorii să poată edita de pe orice dispozitiv.
De ce să rulezi Collabora Online pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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