Implementează OMERO prin instalare cu un singur click.
Platformă de gestionare a datelor de imagine cu sursă deschisă pentru microscopie științifică, cu un vizualizator web multidimensional.
Alege un plan VPS pentru OMERO
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OMERO
OMERO este platforma de gestionare a datelor Open Microscopy Environment, construită pentru laboratoarele de cercetare care lucrează cu date de bioimagistică multidimensionale. Aceasta importă imagini microscopice din peste 150 de formate de fișiere proprietare prin Bio-Formats, le păstrează într-un depozit interogabil și le servește printr-un vizualizator web care gestionează canale, time-lapse și stive Z fără software proprietar.
Găzduirea proprie a OMERO pe VPS-ul tău oferă grupurilor de laborator control complet asupra datelor imagine brute, adnotărilor și permisiunilor de acces, incluzând back end-ul OMERO.server, front end-ul OMERO.web și un depozit PostgreSQL într-o singură implementare.
Funcționalități cheie ale OMERO
Vizualizator multidimensional
Navighează stive Z, secvențe time-lapse și achiziții multicanal direct în browser, fără a instala software de microscopie desktop.
Import Bio-Formate
Ingerează imagini din peste 150 de formate proprietare de microscopie și păstrează metadatele originale prin biblioteca Bio-Formats inclusă.
Grupuri și permisiuni
Organizează cercetătorii în grupuri colaborative cu permisiuni de doar citire, citire-adnotare sau citire-scriere pentru seturi de date și proiecte partajate.
Adnotări și etichete
Atașează etichete, evaluări, comentarii, perechi cheie-valoare și atașamente de fișiere imaginilor, astfel încât contextul experimental să rămână legat de datele brute.
Scriptare și APIs
Automatizează fluxurile de analiză prin API-uri Python, Java și MATLAB sau rulează OMERO.scripts pe partea de server pe seturi de date complete.
De ce să rulezi OMERO pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Apollo
Editor de adnotare a genomului colaborativ în timp real pentru echipe de cercetare distribuite