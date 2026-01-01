Apollo este platforma open-source de top pentru anotarea genomică bazată pe comunitate, dezvoltată de proiectul Generic Model Organism Database (GMOD). Construită în jurul unui vizualizator bazat pe JBrowse, le permite curatorilor din diverse instituții să editeze simultan modele genetice, transcripte și caracteristici pe genomi de referință partajați — fiecare modificare fiind urmărită, atribuită și vizibilă instantaneu colaboratorilor.

Auto-găzduirea Apollo pe propriul tău VPS păstrează datele de anotare proprietare în cadrul infrastructurii tale, mai degrabă decât pe servere terțe. Laboratoarele de cercetare, consorțiile și echipele de biotehnologie obțin o singură bază de date de anotare autoritară, permisiuni granulare per-organism și un istoric de curatare pe care îl dețin în totalitate — fără a partaja date genomice sensibile extern.