Implementează Apollo cu instalare dintr-un singur click.
Editor de adnotare a genomului colaborativ în timp real, construit pentru echipe de cercetare biologică distribuite.
Alege un plan VPS pentru Apollo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apollo
Apollo este platforma open-source de top pentru anotarea genomică bazată pe comunitate, dezvoltată de proiectul Generic Model Organism Database (GMOD). Construită în jurul unui vizualizator bazat pe JBrowse, le permite curatorilor din diverse instituții să editeze simultan modele genetice, transcripte și caracteristici pe genomi de referință partajați — fiecare modificare fiind urmărită, atribuită și vizibilă instantaneu colaboratorilor.
Auto-găzduirea Apollo pe propriul tău VPS păstrează datele de anotare proprietare în cadrul infrastructurii tale, mai degrabă decât pe servere terțe. Laboratoarele de cercetare, consorțiile și echipele de biotehnologie obțin o singură bază de date de anotare autoritară, permisiuni granulare per-organism și un istoric de curatare pe care îl dețin în totalitate — fără a partaja date genomice sensibile extern.
Funcționalități cheie ale Apollo
Coeditare în timp real
Mai mulți curatori editează același genom simultan, modificările fiind transmise instantaneu prin sincronizare bazată pe WebSocket.
Vizualizator bazat pe JBrowse
Construit pe browserul de genom JBrowse, oferind curatorilor o navigare familiară a pistelor, căutare și vizualizare a secvențelor din start.
Permisiuni per organism
Accesul granular bazat pe roluri permite administratorilor să atribuie drepturi de citire, scriere sau de administrator per organism și per grup de utilizatori.
Istoric adnotări
Fiecare modificare de transcriere, comentariu și modificare de funcționalitate este înregistrată cu autor și marcaj temporal, susținând fluxuri de lucru complete de audit și anulare.
Import GFF3 și FASTA
Încarcă genomuri de referință și adnotări existente prin formate bioinformatice standard, fără a fi necesară o conversie proprietară.
De ce să rulezi Apollo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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