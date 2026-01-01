Instalează ClassQuiz cu un singur click.
Alternativă open-source la Kahoot pentru chestionare multiplayer live în clasă, cu scor în timp real.
Alege un plan VPS pentru ClassQuiz
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ClassQuiz
ClassQuiz este o platformă de chestionare open-source, auto-găzduită, concepută pentru profesori, formatori și educatori care doresc o alternativă care respectă confidențialitatea la serviciile comerciale de chestionare pentru clasă. Jucătorii se alătură unui joc introducând un PIN pe orice dispozitiv, răspund la întrebări în timp real și văd clasamente live după fiecare rundă.
Auto-găzduirea ClassQuiz pe propriul tău VPS îți menține conținutul chestionarelor, răspunsurile elevilor și datele contului sub controlul tău deplin, evită taxele de licențiere per utilizator și funcționează în rețelele școlare fără dependențe externe. Stiva include API-ul, worker-ul de fundal, PostgreSQL, Redis și Meilisearch pentru descoperirea chestionarelor.
Funcționalități cheie ale ClassQuiz
Multiplayer în timp real
Organizează sesiuni de quiz live unde jucătorii se alătură folosind un PIN și răspund la întrebări sincronizate printr-o conexiune WebSocket.
Creare quiz
Creează întrebări grilă, ABCD, de tip interval, de vot și cu introducere de text, cu imagini, limite de timp și punctaj per răspuns.
Căutare text integral
Descoperă chestionare publice instantaneu printr-un index Meilisearch încorporat care clasifică rezultatele după titlu, etichete și descriere.
Confidențialitate auto-găzduită
Păstrează toate datele chestionarului, numele jucătorilor și răspunsurile pe propria ta infrastructură, fără telemetrie sau analize de la terți.
Stocare imagini
Atașează imagini întrebărilor folosind stocarea locală încorporată sau conectează orice backend compatibil S3 pentru media nelimitată.
OAuth și SSO
Conectează Google, GitHub sau orice furnizor personalizat OpenID Connect, astfel încât profesorii să se poată conecta cu conturile școlare existente.
De ce să rulezi ClassQuiz pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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