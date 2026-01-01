Implementează ArchivesSpace cu un singur click.
Sistem open-source de gestionare a informațiilor de arhivă pentru gestionarea manuscriselor, înregistrărilor și obiectelor digitale.
Alege un plan VPS pentru ArchivesSpace
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ArchivesSpace
ArchivesSpace este principalul sistem open-source de gestionare a informațiilor de arhivă, construit de arhiviști pentru arhiviști. Acesta combină achiziția, aranjarea, descrierea și descoperirea publică într-o singură aplicație care susține întregul ciclu de viață al arhivei — de la donația inițială până la accesul online de către cercetători.
Găzduirea ArchivesSpace pe propriul tău VPS menține instrumentele de căutare, înregistrările de achiziție și datele patronilor sub controlul instituției tale, fără taxe per înregistrare sau blocare de furnizor. Interfața pentru personal inclusă, portalul de acces public, API-ul REST și punctul final OAI-PMH oferă arhivei tale o platformă completă de descriere și descoperire, gata de utilizare.
Funcționalități cheie ale ArchivesSpace
Descriere arhivistică
Creează și gestionează resurse, achiziții, obiecte arhivistice și obiecte digitale conform standardelor DACS, ISAD(G) și ISAAR(CPF).
Portal de acces public
Cercetătorii navighează prin instrumente de căutare, caută colecții și vizualizează obiecte digitale printr-o interfață publică de descoperire integrată.
Export EAD și MARCXML
Exportă înregistrări de resurse ca EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS sau Dublin Core pentru integrarea cu straturi de descoperire și cataloage consorțiale.
Culegere OAI-PMH
Expune metadate descriptive prin OAI-PMH, astfel încât agregatori precum DPLA sau Europeana să poată prelua automat colecțiile.
REST API
Un API REST JSON documentat susține integrările cu sisteme de conservare digitală, pipeline-uri ETL și front-end-uri personalizate.
De ce să rulezi ArchivesSpace pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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