ArchivesSpace este principalul sistem open-source de gestionare a informațiilor de arhivă, construit de arhiviști pentru arhiviști. Acesta combină achiziția, aranjarea, descrierea și descoperirea publică într-o singură aplicație care susține întregul ciclu de viață al arhivei — de la donația inițială până la accesul online de către cercetători.

Găzduirea ArchivesSpace pe propriul tău VPS menține instrumentele de căutare, înregistrările de achiziție și datele patronilor sub controlul instituției tale, fără taxe per înregistrare sau blocare de furnizor. Interfața pentru personal inclusă, portalul de acces public, API-ul REST și punctul final OAI-PMH oferă arhivei tale o platformă completă de descriere și descoperire, gata de utilizare.