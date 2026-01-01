Instalează Crafty Controller cu un singur click.
Panou de control web pentru a crea, configura și opera mai multe servere Minecraft Java și Bedrock dintr-un singur panou de bord.
Alege un plan VPS pentru Crafty Controller
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Crafty Controller
Crafty Controller este o interfață grafică web open-source pentru gestionarea serverelor Minecraft Java și Bedrock dintr-un singur panou de bord. Înlocuiește jonglarea cu sesiunile SSH și tab-urile de ecran cu console live per server, un manager de fișiere încorporat, sarcini programate și backup-uri cu un singur click — toate integrate într-o interfață web curată cu acces multi-utilizator bazat pe roluri.
Auto-găzduirea Crafty pe VPS-ul tău îți păstrează proprietatea deplină asupra lumilor tale, configurațiilor de plugin și datelor jucătorilor pe hardware-ul pe care îl controlezi. Poți crea servere noi din tipuri populare de fișiere .jar — vanilla, Paper, Spigot, Forge și Bedrock — fără a părăsi browserul, și poți partaja administrarea cu scop definit cu prietenii sau moderatorii folosind permisiuni granulare.
Funcționalități cheie ale Crafty Controller
Control multi-server
Lansează, monitorizează și operează mai multe servere Minecraft Java și Bedrock în paralel dintr-un singur panou de bord.
Consolă bazată pe web
Transmite în flux jurnalele serverului în timp real și trimite comenzi din browser, cu istoric căutabil și ieșire codificată pe culori per server.
Sarcini programate
Automatizează copiile de rezervă, restartările și execuția comenzilor conform programărilor în stil cron pentru a menține serverele sănătoase fără intervenție manuală.
Acces bazat pe rol
Definește utilizatori cu permisiuni specifice, astfel încât moderatorii și membrii comunității să poată ajuta la operarea serverelor fără acces root sau acreditări sensibile.
Manager de fișiere
Navighezi, editezi, încarci și descarci fișiere de server — lumi, pluginuri, fișiere de configurare — direct în browser, fără clienți SSH sau SFTP.
De ce să rulezi Crafty Controller pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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