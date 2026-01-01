Crafty Controller este o interfață grafică web open-source pentru gestionarea serverelor Minecraft Java și Bedrock dintr-un singur panou de bord. Înlocuiește jonglarea cu sesiunile SSH și tab-urile de ecran cu console live per server, un manager de fișiere încorporat, sarcini programate și backup-uri cu un singur click — toate integrate într-o interfață web curată cu acces multi-utilizator bazat pe roluri.

Auto-găzduirea Crafty pe VPS-ul tău îți păstrează proprietatea deplină asupra lumilor tale, configurațiilor de plugin și datelor jucătorilor pe hardware-ul pe care îl controlezi. Poți crea servere noi din tipuri populare de fișiere .jar — vanilla, Paper, Spigot, Forge și Bedrock — fără a părăsi browserul, și poți partaja administrarea cu scop definit cu prietenii sau moderatorii folosind permisiuni granulare.