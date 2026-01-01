Implementează Phoenix prin instalare cu un singur click.
Platformă de observabilitate AI open-source pentru urmărirea, evaluarea și monitorizarea aplicațiilor LLM și a agenților AI în producție.
Alege un plan VPS pentru Phoenix
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Phoenix
Phoenix este o platformă de observabilitate AI open-source, construită de Arize AI pentru echipele care dezvoltă aplicații cu modele lingvistice mari, agenți și conducte de recuperare. Captează fiecare urmă produsă de aplicația ta prin instrumentarea standard OpenTelemetry, evidențiind latența, utilizarea token-urilor și calitatea răspunsului, astfel încât inginerii să poată identifica regresiile înainte ca acestea să ajungă la clienți. Cu integrări predefinite pentru LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic și majoritatea celorlalte framework-uri AI, Phoenix se integrează în conductele existente fără a rescrie codul.
Auto-găzduirea Phoenix pe propriul tău VPS păstrează prompturile, ieșirile modelului și contextul de recuperare pe infrastructura pe care o controlezi. Nu există taxe per-urmă sau constrângeri de rezidență a datelor — stochează câtă telemetrie îți permite discul.
Funcționalități cheie ale Phoenix
Trasare OpenTelemetry
Capturează arborele complet de execuție al fiecărui apel LLM, invocare de instrument și pas de recuperare utilizând protocolul standard OTLP.
Cadrul de evaluare
Rulează evaluatori LLM ca judecător și bazați pe cod pe seturi de date pentru a evalua calitatea răspunsurilor și a detecta regresii înainte de implementare.
Atelier de prompturi
Poți itera prompturile în paralel pentru modele și parametri, fără a atinge codul aplicației sau a redesfășura.
Integrări Framework
Instrumentare plug-and-play pentru LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock și Vertex AI.
Experimente cu seturi de date
Construiește seturi de date din înregistrări de producție și redă-le împotriva noilor versiuni de prompt sau model pentru a compara rezultatele.
Analiza încorporării
Inspectează calitatea regăsirii cu vizualizări de embedding care scot la iveală deriva, clusterele și rezultatele cu relevanță scăzută.
De ce să rulezi Phoenix pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.