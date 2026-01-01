Instalează LazyLibrarian printr-un singur click.
Instrument de automatizare care urmărește autori, găsește cărți electronice și cărți audio și le transferă programelor tale de descărcare.
Alege un plan VPS pentru LazyLibrarian
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LazyLibrarian
LazyLibrarian este omologul axat pe cărți al Sonarr și Radarr — un server de automatizare auto-găzduit care îți urmărește autorii preferați, monitorizează lansările individuale de cărți, caută fișiere potrivite pe indexatorii Usenet și torrent și transmite lansările alese către NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent sau orice alt program de descărcare pe care îl rulezi deja.
Auto-găzduirea LazyLibrarian pe un VPS îți oferă un bibliotecar 24/7 care prinde noile lansări în momentul în care apar, elimină duplicatele din biblioteca ta Calibre existentă și redenumește și etichetează totul automat, astfel încât colecția ta de ebook-uri și audiobook-uri să rămână organizată fără muncă manuală.
Funcționalități cheie ale LazyLibrarian
Urmărire și descoperire autori
Adaugă autori după nume și LazyLibrarian construiește bibliografia lor completă din Goodreads, Google Books, OpenLibrary și alte surse.
Suport pentru audiobook-uri și ebook-uri
Gestionează atât formate audiobook, cât și ebook, cu reguli separate de calitate și sursă pentru fiecare, astfel încât o singură instanță gestionează două biblioteci.
Integrare Calibre și Goodreads
Importă biblioteca ta Calibre existentă pentru a evita duplicatele, sincronizează listele de cărți citite/de citit de pe Goodreads și actualizează metadatele automat.
Suport nativ pentru indexer
Plugin-uri încorporate pentru NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge și zeci de indexatoare Usenet și torrent prin Newznab și Torznab.
Urmărire reviste și seriale
Urmărește reviste tematice și serii multi-volum, adăugând în coadă noi apariții pe măsură ce ajung la indexatori, fără căutări manuale.
De ce să rulezi LazyLibrarian pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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