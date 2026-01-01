Instalează Mini QR cu un singur click.
Generator de coduri QR auto-găzduit, cu culori și stiluri personalizate, și export în PNG, SVG sau ASCII.
Alege un plan VPS pentru Mini QR
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mini QR
Mini QR este un generator auto-găzduit de coduri QR, construit cu Vue 3. Depășește codurile alb-negru de bază — poți personaliza modele de puncte, stiluri de colțuri, culori și cadre, apoi poți exporta rezultatul ca PNG, JPG, SVG sau text ASCII. Un scaner încorporat acceptă intrare de la cameră sau încărcări de imagini, iar un mod de lot generează mai multe coduri dintr-un fișier CSV dintr-o singură trecere.
Auto-găzduirea Mini QR înseamnă că datele tale QR — URL-uri, vCard-uri, credențiale WiFi sau orice sarcină utilă personalizată — nu trec niciodată printr-un serviciu terț. Aplicația nu are bază de date și nici conturi, așa că nu este nimic de gestionat după implementare.
Funcționalități cheie ale Mini QR
Stilizare QR personalizată
Ajustează modelele de puncte, formele colțurilor, culorile și elementele de cadru pentru a se potrivi cu orice brand sau estetică — mult dincolo de codurile standard alb-negru.
Formate multiple de export
Descarcă codurile finalizate ca PNG, JPG, SVG sau text ASCII/Unicode, menținând rezultatul compatibil cu orice caz de utilizare ulterior.
Scaner QR integrat
Scanează coduri QR direct în browser prin cameră sau prin încărcarea unei imagini — nu este necesară nicio aplicație sau plugin separat.
Generare CSV în masă
Încarcă un fișier CSV pentru a genera mai multe coduri QR într-o singură trecere, util pentru etichete de produs, bilete de eveniment sau imprimarea cărților de vizită.
Șabloane de date
Formularele de introducere predefinite pentru URL-uri, email-uri, vCard-uri, credențiale WiFi și alte formate comune fac ca encodarea datelor structurate să fie rapidă și fără erori.
De ce să rulezi Mini QR pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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