Instalează phpMyAdmin cu un singur click.
Instrument de administrare bazat pe web pentru gestionarea bazelor de date MySQL și MariaDB printr-o interfață grafică intuitivă.
Alege un plan VPS pentru phpMyAdmin
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu phpMyAdmin
phpMyAdmin este cel mai utilizat instrument de administrare bazat pe web pentru baze de date MySQL și MariaDB, în care au avut încredere milioane de dezvoltatori și administratori de baze de date timp de peste două decenii. Acesta oferă o interfață grafică cuprinzătoare pentru navigarea datelor, executarea interogărilor SQL, gestionarea tabelelor și indexurilor, gestionarea privilegiilor utilizatorilor și importul sau exportul datelor — totul fără acces la linia de comandă.
Această implementare rulează în modul server arbitrar, permițându-ți să te conectezi la orice instanță MySQL sau MariaDB introducând credențialele acesteia la autentificare. Găzduirea phpMyAdmin pe propriul tău VPS menține traficul bazei de date în cadrul rețelei tale și oferă acces permanent securizat prin HTTPS.
Funcționalități cheie ale phpMyAdmin
Gestionare vizuală a bazelor de date
Navighează, caută, editează și șterge înregistrări în baze de date și tabele printr-o interfață web intuitivă.
Editor de interogări SQL
Execută interogări cu evidențiere sintactică, autocompletare și un constructor vizual de interogări pentru operațiuni complexe.
Import și export
Transferă datele în și din utilizând SQL, CSV, XML, JSON și alte formate populare cu opțiuni configurabile.
Administrarea privilegiilor utilizatorului
Creare și gestionare conturi de utilizator de baze de date cu controale granulare de permisiuni pe servere MySQL.
Suport multi-server
Conectează-te la diferite instanțe MySQL și MariaDB dintr-o singură implementare phpMyAdmin, folosind modul arbitrar de server.
Monitorizare server
Vizualizează statisticile bazei de date și ale tabelelor, urmărește metricile de stare ale serverului și monitorizează performanța în timp real.
De ce să rulezi phpMyAdmin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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