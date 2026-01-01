CKAN este sistemul de gestionare a datelor open-source de top, utilizat de guvernele naționale, regionale și orașe, împreună cu instituțiile de cercetare, pentru a alimenta portalurile de date publice. Acesta combină un catalog structurat de seturi de date, scheme bogate de metadate, un backend de căutare full-text și un DataStore tabelar care expune fișierele CSV și Excel încărcate printr-un API REST interogabil.

Auto-găzduirea CKAN pe propriul tău VPS menține fiecare set de date, structură organizațională și token API sub controlul tău, fără taxe per set de date și fără acces terță parte la înregistrările tale. Platforma este foarte extensibilă prin sute de pluginuri comunitare care acoperă colectarea, datele spațiale, schimbul DCAT, single sign-on și schemele personalizate.