Implementează CKAN cu o instalare printr-un singur click.
Platformă portal de date open-source pentru publicarea, partajarea și descoperirea seturilor de date de cercetare și guvernamentale.
Alege un plan VPS pentru CKAN
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CKAN
CKAN este sistemul de gestionare a datelor open-source de top, utilizat de guvernele naționale, regionale și orașe, împreună cu instituțiile de cercetare, pentru a alimenta portalurile de date publice. Acesta combină un catalog structurat de seturi de date, scheme bogate de metadate, un backend de căutare full-text și un DataStore tabelar care expune fișierele CSV și Excel încărcate printr-un API REST interogabil.
Auto-găzduirea CKAN pe propriul tău VPS menține fiecare set de date, structură organizațională și token API sub controlul tău, fără taxe per set de date și fără acces terță parte la înregistrările tale. Platforma este foarte extensibilă prin sute de pluginuri comunitare care acoperă colectarea, datele spațiale, schimbul DCAT, single sign-on și schemele personalizate.
Funcționalități cheie ale CKAN
Catalog bogat de seturi de date
Organizează seturile de date în grupuri și organizații cu scheme de metadate personalizate, etichete, licențe și istoricul complet al reviziilor pentru fiecare resursă.
API DataStore interogabil
Fișierele CSV și Excel încărcate sunt introduse într-un DataStore susținut de PostgreSQL care expune filtrare, sortare și interogări SQL prin REST.
Căutare bazată pe Solr
Un index Solr dedicat oferă o căutare fațetată rapidă în titluri, descrieri, etichete și câmpuri personalizate, chiar și pe portaluri cu milioane de înregistrări.
Recoltoare și DCAT
Extrage metadate de la alte endpoint-uri CKAN, CSW și DCAT pentru a federa seturi de date între instituții fără reintroducere manuală.
Permisiuni granulare
Rolurile bazate pe organizație îți permit să controlezi cine poate crea, edita și publica seturi de date, cu stări de vizibilitate publică, privată și ciornă per resursă.
De ce să rulezi CKAN pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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