Reducere de până la 69% pentru CKAN

Implementează CKAN cu o instalare printr-un singur click.

Platformă portal de date open-source pentru publicarea, partajarea și descoperirea seturilor de date de cercetare și guvernamentale.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează CKAN cu o instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu CKAN

CKAN este sistemul de gestionare a datelor open-source de top, utilizat de guvernele naționale, regionale și orașe, împreună cu instituțiile de cercetare, pentru a alimenta portalurile de date publice. Acesta combină un catalog structurat de seturi de date, scheme bogate de metadate, un backend de căutare full-text și un DataStore tabelar care expune fișierele CSV și Excel încărcate printr-un API REST interogabil.

Auto-găzduirea CKAN pe propriul tău VPS menține fiecare set de date, structură organizațională și token API sub controlul tău, fără taxe per set de date și fără acces terță parte la înregistrările tale. Platforma este foarte extensibilă prin sute de pluginuri comunitare care acoperă colectarea, datele spațiale, schimbul DCAT, single sign-on și schemele personalizate.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale CKAN

Catalog bogat de seturi de date

Organizează seturile de date în grupuri și organizații cu scheme de metadate personalizate, etichete, licențe și istoricul complet al reviziilor pentru fiecare resursă.

API DataStore interogabil

Fișierele CSV și Excel încărcate sunt introduse într-un DataStore susținut de PostgreSQL care expune filtrare, sortare și interogări SQL prin REST.

Căutare bazată pe Solr

Un index Solr dedicat oferă o căutare fațetată rapidă în titluri, descrieri, etichete și câmpuri personalizate, chiar și pe portaluri cu milioane de înregistrări.

Recoltoare și DCAT

Extrage metadate de la alte endpoint-uri CKAN, CSW și DCAT pentru a federa seturi de date între instituții fără reintroducere manuală.

Permisiuni granulare

Rolurile bazate pe organizație îți permit să controlezi cine poate crea, edita și publica seturi de date, cu stări de vizibilitate publică, privată și ciornă per resursă.

De ce să rulezi CKAN pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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