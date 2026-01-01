Ackee este o platformă de analiză open-source, bazată pe Node.js, care rulează în întregime pe propriul tău server. Utilizează un proces de anonimizare în mai mulți pași pentru a elimina informațiile de identificare personală din datele vizitatorilor, oferind în același timp informații relevante despre vizualizările de pagină, referințe, duratele sesiunilor și tipurile de dispozitive.

Spre deosebire de serviciile tradiționale de analiză care stochează datele vizitatorilor tăi pe infrastructură terță, Ackee îți oferă proprietate completă asupra datelor tale de trafic. Interfața sa minimalistă și API-ul GraphQL centralizat fac ușoară monitorizarea mai multor site-uri web și integrarea datelor de analiză în tablouri de bord personalizate sau fluxuri de raportare—fără bannere de cookie-uri sau probleme legate de GDPR.