Implementează Ackee cu un singur click.
Analiză web auto-găzduită, orientată spre confidențialitate, care urmărește vizitatorii fără a le compromite datele personale.
Alege un plan VPS pentru Ackee
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ackee
Ackee este o platformă de analiză open-source, bazată pe Node.js, care rulează în întregime pe propriul tău server. Utilizează un proces de anonimizare în mai mulți pași pentru a elimina informațiile de identificare personală din datele vizitatorilor, oferind în același timp informații relevante despre vizualizările de pagină, referințe, duratele sesiunilor și tipurile de dispozitive.
Spre deosebire de serviciile tradiționale de analiză care stochează datele vizitatorilor tăi pe infrastructură terță, Ackee îți oferă proprietate completă asupra datelor tale de trafic. Interfața sa minimalistă și API-ul GraphQL centralizat fac ușoară monitorizarea mai multor site-uri web și integrarea datelor de analiză în tablouri de bord personalizate sau fluxuri de raportare—fără bannere de cookie-uri sau probleme legate de GDPR.
Funcționalități cheie ale Ackee
Confidențialitate prin design
Anonimizarea în mai multe etape elimină informațiile de identificare personală înainte de stocare, astfel încât să poți obține perspective utile—ceea ce poate contribui la reducerea necesității bannerelor de cookie-uri sau la simplificarea conformității, în funcție de jurisdicție și configurație.
Domenii nelimitate
Monitorizează câte site-uri web și aplicații ai nevoie dintr-un singur panou de bord, fără niveluri de preț per site sau limite bazate pe trafic.
API GraphQL
Un API GraphQL centralizat îți permite să extragi date analitice programatic în tablouri de bord personalizate, rapoarte sau instrumente terțe, fără a fi legat de interfața de utilizator încorporată.
Script de urmărire ușor
Fragmentul de urmărire are un impact minim asupra performanței pe paginile tale, evitând penalitățile de viteză a paginii asociate cu bibliotecile comerciale de analiză mai grele.
Urmărire evenimente personalizată
Urmărește interacțiunile specifice ale utilizatorilor dincolo de vizualizările de pagini, oferindu-ți vizibilitate asupra conversiilor, clicurilor pe butoane și a altor acțiuni semnificative pe site-urile tale.
De ce să rulezi Ackee pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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