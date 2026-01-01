Reducere de până la 69% pentru Apache Superset

Instalează Apache Superset cu un singur click.

Platformă modernă open-source de business intelligence pentru construirea de tablouri de bord interactive, explorarea seturilor de date și rularea analizelor SQL pe peste 40 de baze de date.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Apache Superset cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Apache Superset

Apache Superset este o platformă de business intelligence pregătită pentru întreprinderi, care face explorarea datelor accesibilă utilizatorilor de la orice nivel tehnic. Analiștii au la dispoziție o interfață drag-and-drop fără cod pentru construirea de diagrame și tablouri de bord, în timp ce inginerii beneficiază de SQL Lab — un IDE SQL complet, cu istoric de interogări, interogări salvate și export de rezultate. Superset se conectează la peste 40 de baze de date SQL și depozite de date prin SQLAlchemy, oferind un strat de analiză unificat pentru întregul tău stack de date.

Găzduirea Superset pe propriul tău VPS înseamnă utilizatori nelimitați, surse de date nelimitate și fără licențiere per utilizator. Datele de afaceri rămân în infrastructura ta, respectând cerințele de conformitate, în timp ce PostgreSQL și Redis — incluse în acest șablon — gestionează stocarea metadatelor și caching-ul interogărilor pentru performanță pregătită pentru producție.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Apache Superset

Bibliotecă complexă de vizualizare

Alege din zeci de tipuri de diagrame — diagrame cu bare, grafice liniare, diagrame de dispersie, hărți geospațiale și multe altele — pentru a-ți reprezenta datele clar.

SQL Laborator IDE

Scrie și execută interogări SQL cu evidențiere sintactică, istoric al interogărilor și export de rezultate — făcând legătura între tablourile de bord fără cod și lucrul avansat cu datele.

40+ conectori de baze de date

Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift și la zeci de altele printr-un strat de conector unificat bazat pe SQLAlchemy.

Tablouri de bord interactive

Construiește tablouri de bord cu filtre încrucișate, navigare detaliată și rapoarte de email programate, astfel încât părțile interesate să aibă întotdeauna informații actuale.

Controlul accesului bazat pe roluri

Atribuie permisiuni granulare seturilor de date, tablourilor de bord și surselor de date, astfel încât fiecare echipă să vadă doar ceea ce este autorizată să acceseze.

De ce să rulezi Apache Superset pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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