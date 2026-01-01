Apache Superset este o platformă de business intelligence pregătită pentru întreprinderi, care face explorarea datelor accesibilă utilizatorilor de la orice nivel tehnic. Analiștii au la dispoziție o interfață drag-and-drop fără cod pentru construirea de diagrame și tablouri de bord, în timp ce inginerii beneficiază de SQL Lab — un IDE SQL complet, cu istoric de interogări, interogări salvate și export de rezultate. Superset se conectează la peste 40 de baze de date SQL și depozite de date prin SQLAlchemy, oferind un strat de analiză unificat pentru întregul tău stack de date.

Găzduirea Superset pe propriul tău VPS înseamnă utilizatori nelimitați, surse de date nelimitate și fără licențiere per utilizator. Datele de afaceri rămân în infrastructura ta, respectând cerințele de conformitate, în timp ce PostgreSQL și Redis — incluse în acest șablon — gestionează stocarea metadatelor și caching-ul interogărilor pentru performanță pregătită pentru producție.