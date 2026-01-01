Instalează Apache Superset cu un singur click.
Platformă modernă open-source de business intelligence pentru construirea de tablouri de bord interactive, explorarea seturilor de date și rularea analizelor SQL pe peste 40 de baze de date.
Alege un plan VPS pentru Apache Superset
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Superset
Apache Superset este o platformă de business intelligence pregătită pentru întreprinderi, care face explorarea datelor accesibilă utilizatorilor de la orice nivel tehnic. Analiștii au la dispoziție o interfață drag-and-drop fără cod pentru construirea de diagrame și tablouri de bord, în timp ce inginerii beneficiază de SQL Lab — un IDE SQL complet, cu istoric de interogări, interogări salvate și export de rezultate. Superset se conectează la peste 40 de baze de date SQL și depozite de date prin SQLAlchemy, oferind un strat de analiză unificat pentru întregul tău stack de date.
Găzduirea Superset pe propriul tău VPS înseamnă utilizatori nelimitați, surse de date nelimitate și fără licențiere per utilizator. Datele de afaceri rămân în infrastructura ta, respectând cerințele de conformitate, în timp ce PostgreSQL și Redis — incluse în acest șablon — gestionează stocarea metadatelor și caching-ul interogărilor pentru performanță pregătită pentru producție.
Funcționalități cheie ale Apache Superset
Bibliotecă complexă de vizualizare
Alege din zeci de tipuri de diagrame — diagrame cu bare, grafice liniare, diagrame de dispersie, hărți geospațiale și multe altele — pentru a-ți reprezenta datele clar.
SQL Laborator IDE
Scrie și execută interogări SQL cu evidențiere sintactică, istoric al interogărilor și export de rezultate — făcând legătura între tablourile de bord fără cod și lucrul avansat cu datele.
40+ conectori de baze de date
Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift și la zeci de altele printr-un strat de conector unificat bazat pe SQLAlchemy.
Tablouri de bord interactive
Construiește tablouri de bord cu filtre încrucișate, navigare detaliată și rapoarte de email programate, astfel încât părțile interesate să aibă întotdeauna informații actuale.
Controlul accesului bazat pe roluri
Atribuie permisiuni granulare seturilor de date, tablourilor de bord și surselor de date, astfel încât fiecare echipă să vadă doar ceea ce este autorizată să acceseze.
De ce să rulezi Apache Superset pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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